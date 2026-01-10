Los conductores de bus instalan carteles en La Marina alertando del peligro de cruce para peatones

Cartel en una parada de La Marina Quintana

Desde hace unos días, se puede descubrir en las marquesinas de las paradas de buses de La Marina carteles en las que se pide a los peatones que extremen las precauciones al cruzar. No lo ha hecho el Ayuntamiento, sino los propios conductores de bus. "Llevamos años alertando del peligro que supone circular en una zona compartida por autobuses y peatones". "Por favor, les pedimos que no crucen sin mirar. Tengan en cuenta que hay vehículos circulando continuamente".

Los conductores del transporte público aseguran que los viandantes cruzan constantemente la calzada por cualquier punto, dado que es plataforma única, y temen que cualquier día se produzca una desgracia.

"Ya no se nos ocurre más cosas que hacer. Metimos por registro varias peticiones al Ayuntamiento, pero no nos hicieron caso", comentan fuentes del sindicato CSIF: "Se nos ocurrió poner eso a modo de advertencia, para que se fijen, porque cruzan sin mirar".

Lo cierto es que nunca se ha producido un atropello mortal en La Marina, pero los conductores de bus insisten en que es peligroso. "Nosotros somos prudentes y profesionales, y evitamos muchas cosas, pero los peatones van despistados, hablando, mirando el móvil...", explican.

Al ver las obras que se están llevando a cabo en la calle Manuel Casas, a donde se trasladará la parada de Entrejardines, se han fijado en los bordillos (hitos) elevados que protegen el carril de entrada de los buses. Les gustaría algo parecido en La Marina, pero es poco probable que ocurra. Seguirá siendo una plataforma compartida.