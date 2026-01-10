Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las obras en Alfonso Molina obligarán a cortar durante dos meses el enlace de A Grela

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/01/2026 12:47
Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina
Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina el pasado octubre
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Ya han sido varias las ocasiones en las que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cortado el enlace entre el polígono de A Grela y Alfonso Molina para llevar a cabo los trabajos de reforma de esta avenida. Volverá a hacerse a partir de este martes, 13 de enero. Sin embargo, esta vez no durará una semana, como anteriormente, sino que se elevará a dos meses. 

Así lo confirmaron desde la Policía Local de A Coruña este sábado, después de que en los accesos y salidas de la ciudad los carteles informativos comenzasen a anunciar el corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina a partir de este martes. Será de nuevo un corte en el ramal de conexión entre la AC-10 y la AC-11, es decir, entre A Grela y Alfonso Molina, como en anteriores ocasiones, con la salvedad de que esta vez la incidencia tendrá una duración de dos meses. 

Un policia local dirige el tráfico en la rotonda de Matogrande, ayer

Los atascos por la obra de Alfonso Molina vuelven a Matogrande y San Cristóbal

Más información

En cierres anteriores la zona más afectada por el corte fue el barrio de Matogrande, que tuvo que absorber una buena parte del tránsito procedente de A Grela y con destino a la salida de la ciudad. El Ministerio, para intentar minimizar las afecciones, propuso varias alternativas de circulación. Para trayectos largos, apuesta por utilizar la AC-14, es decir, la Tercera Ronda, mientras que para los recorridos cortos recomienda el itinerario por la avenida de Glasgow, la avenida de la Universidad y García Sabell hasta el enlace de Matogrande. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar varios colapsos de tráfico, sobre todo en horas puntas, ya que el polígono de A Grela, además de su alto nivel de tránsito, lleva aparejada la circulación de muchos vehículos pesados, que terminan ralentizando la marcha. 

Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina

Las obras de Alfonso Molina obligan al 092 a desplegarse en la rotonda de Matogrande

Más información

Muchos de los vehículos procedentes del polígono continúan hacia la rotonda de entrada en Matogrande para usarla y cambiar el sentido y tomar el desvío en dirección contraria, lo que sobrecarga la glorieta, afectando también al tráfico que llega desde el puerto a través de la avenida de Camilo José Cela.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Lorenzo, durante su intervención esta mañana

Miguel Lorenzo, en la Interparlamentaria del PP: "Ya gobernamos en A Coruña, y lo volveremos a hacer"
Redacción
El papa León XIV

León XIV destaca la participación de los jóvenes en el Jubileo: "Somos responsables de su futuro"
EFE
Tellado, durante su discurso esta mañana

Miguel Tellado, en A Coruña: "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial"
Redacción
Cartel en una parada de La Marina

Los conductores de bus instalan carteles en La Marina alertando del peligro de cruce para peatones
Abel Peña