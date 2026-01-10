Las Mariñas Coruñesas, uno de los geodestinos gallegos protagonistas en Fitur

El stand de Galicia en la edición de Fitur del 2025 Cedida

Galicia llega un año más la una de las mayores citas internacionales del sector turístico, Fitur 2026, con una ambiciosa y extensa programación en su stand del pabellón 9 de Ifema, que incluye más de 50 presentaciones a lo largo de tres jornadas dirigidas fundamentalmente al sector turístico. La agenda refleja el compromiso de la Xunta de Galicia con un modelo turístico sostenible, responsable y diversificado, en el que se pone en valor la identidad propia de los territorios, la colaboración institucional y la variedad de la oferta.

Galicia llevará a Fitur más de 50 propuestas dentro de un modelo "sostenible, responsable y diversificado" Más información

En concreto, la comunidad gallega presentará una serie de propuestas que van desde la promoción del turismo deportivo, cultural, termal, gastronómico y de los distintos Caminos de Santiago. Así, la programación del stand de Galicia abarca propuestas vinculadas al patrimonio, a la naturaleza, al turismo activo y a la oferta gastronómica de la comunidad. Destacan iniciativas como la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad, los itinerarios enogastronómicos o proyectos singulares centrados en aspectos como la recuperación de la gastronomía tradicional. Y también el Camino del Litoral, una de las apuestas del Gobierno autonómico por la puesta en valor del turismo náutico y marinero que recorre toda la franja costera de la comunidad a lo largo de sus más de 1.300 kilómetros.

Los geodestinos gallegos tienen un papel protagonista, con presentaciones específicas de Ferrolterra, La Mariña Lucense, Costa da Morte, O Salnés, Barbanza-Arousa, Deza-Tabeirós, Condado Paradanta, Terra Chá, Celanova-Terras del Xurés, Mariñas Coruñesas o Ribeiro-Carballiño, entre otros. Todos ellos comparten una apuesta común por la sostenibilidad, la accesibilidad y la creación de experiencias auténticas.

Los distintos itinerarios xacobeos vuelven a ser uno de los ejes centrales de la presencia gallega en Fitur y más teniendo en cuenta a próximo cita del Xacobeo 2027. A lo largo de la feria se presentarán acciones vinculadas al Camino Portugués de la Costa, el Camino de Invierno, el Camino Fisterra-Muxía, o el Camino Francés, así como iniciativas de cooperación que refuerzan su valor como atractivo turístico internacional.

La agenda se completa con propuestas vinculadas al turismo náutico, deportivo y termal, como Galicia Spa Pilgrimage, junto con grandes citas del calendario ferial como Termatalia, Almorzar o Turexpo.

Con esta programación, Galicia reafirma en Fitur su posición como un destino competitivo, sostenible y con identidad propia, en el que la cooperación entre administraciones, sector y territorio resulta clave para seguir avanzando en la desestacionalización y diversificación de un turismo de calidad capaz de crear rentabilidad durante todo el año.