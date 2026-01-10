La UDC procesa diez toneladas de residuos orgánicos cada año

Área de compostaje de la UDC EC

Que la Universidad de A Coruña haya sido reconocida el pasado mes de diciembre como una de las diez universidades más sostenibles del país –y la 78 a nivel mundial– supone una recompensa no solo al trabajo realizado por y para el medio ambiente, sino también una forma de premiar una trayectoria de casi quince años en los que la entidad lleva hablando en clave de sostenibilidad.

Y es que, fue en el año 2011 cuando se inició el programa de compostaje, con un área en la facultad de Filología, gracias a una tesis doctoral cuya finalidad era que este proceso se extendiera por la totalidad de los campus de la entidad educativa herculina, con un total de diez áreas activas que dieran servicio a un total de doce comedores universitarios para el año 2023 (casi el 90% del total, solo faltando los de la facultad de Sociología y A Maestranza). La UDC no solo dio luz verde al proceso, sino que a inicios de 2020 –tras la puesta en marcha del área de Derecho– la capacidad de compostaje in situ se situó en unas 48 toneladas de residuos orgánicos procedentes de los comedores universitarios.

De esta forma, gracias a este programa, esas 48 toneladas de residuos –que no precisan ni recogida ni transporte, así como tampoco la eliminación o incineración– sirven como compost de alta calidad para las huertas urbanas de la UDC, un total de 40 parcelas de unos 20 metros cuadrados que no solo buscan avanzar en la gestión ambiental sostenible del campus, sino que también ayudan a contribuir a la concienciación ambiental de la comunidad universitaria. Este compost, madurado y estabilizado en el área de maduración del Monte da Fraga (reconocido con la bandera azul de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor desde el año 2023), tiene un gran poder fertilizante, clasificado como clase A, y apto para la agricultura ecológica.

La entidad herculina cuenta con un total de nueve áreas de compostaje, cuatro de ellas ubicadas en el campus de Elviña

No obstante, en el último trimestre de 2023 se cambió el material suministrado y generó problemas en el proceso de compostaje (olores y moscas), lo que provocó que fuese decayendo la participación de los comedores universitarios. Actualmente, a través de este proceso de compostaje la UDC procesa al año diez toneladas de residuo orgánico de los comedores.

En A Coruña, la Universidad cuenta con un total de diez áreas de compostaje, aunque a día de hoy solo están activas cinco de ellas. Así, disponen de tres en el campus de A Zapateira, cuatro en el de Elviña, una en el campus de Oza y otra en el de Bastiagueiro. En Ferrol siguen el mismo proceso, con la puesta en marcha de otra área de compostaje que, a su vez, también sirve como suministro ecológico de 30 parcelas de huertas urbanas de unos 1,2 metros cuadrados situadas en el campus ferrolano.

Instalación del carril bici

Otro de los aspectos en los que la universidad herculina ha querido hacer hincapié en los últimos años es fomentar el transporte sostenible. Prueba de ello es la instalación del carril bici que se llevó a cabo desde la biblioteca Xoana Cadpdevielle en la calle Rebandas, y que seguirá con la conexión entre la glorieta de la entrada al propio campus de Elviña y el edificio del Citeec, con el objetivo de ofrecer a los diferentes miembros de la comunidad universitaria un plan alternativo al coche.

De hecho, uno de los proyectos que se está desarrollando es implementar nuevas estaciones de BiciCoruña en diferentes puntos de los campus de la universidad coruñesa con el objetivo dee conectar los diferentes puntos de la ciudad con la entidad educativa herculina.

Así, desde la UDC también están desarrollando otras opciones para facilitar la movilidad entre universitarios, como es el caso de una aplicación para fomentar el uso del coche compartido, sobre todo en casos en los que el estudiantado no viva en la propia ciudad y así pueda invertir el menor tiempo posible en llegar al campus coruñés. 