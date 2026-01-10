Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La tienda de moda que viste a los famosos de televisión solo dura un par de meses en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/01/2026 14:42
La tienda Koker, en la calle Bailén, ya cerrada este sábado, 10 de enero
La tienda Koker, en la calle Bailén, ya cerrada este sábado, 10 de enero
D.Vázquez
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Un visto y no visto. En octubre buscaba personal y a golpe de enero ya está cerrada. Koker, conocida marca de ropa por vestir a famosos de la televisión, no ha tenido un recorrido exitoso en A Coruña. Como si de un programa de televisión castigado por las audiencias fuese, Koker ha sido 'cancelada' tras muy poco tiempo activa. 

Cartel de Koker en el bajo que ocupaba la Óptica Lázaro en la calle Bailén de A Coruña

Llega a A Coruña la tienda de moda que viste a los famosos de la televisión

Más información

En noviembre y diciembre todavía se podía comprar en su establecimiento de la calle Bailén, pero no ha conseguido llegar al periodo de rebajas de invierno. La tienda llegaba en otoño para ocupar el bajo del número 14 que tradicionalmente era la mítica Óptica Lázaro.

La tienda Koker, abierta, el pasado mes de noviembre en A Coruña
La tienda Koker, abierta, el pasado mes de noviembre en A Coruña
V. Seoane

Koker aterrizaba en la ciudad herculina con la experiencia de haber abierto tiendas en ocho países y con el bagaje de establecimientos en Alicante, Bilbao, Madrid, Sevilla, Toledo o Vitoria. 

Esta marca es conocida, sobre todo, por ser la elegida de numerosos personajes famosos de televisión, desde Lydia Lozano a Rosa Benito, pasando por Rocío Carrasco, Belén Rodríguez, Irma Soriano, Isabel Rábago o Toñi Moreno, o los artistas Rosa López, Antonio Canales, Lucrecia, Rosario Mohedano y Macarena Gómez, para sus apariciones tanto en pantalla como en eventos. De hecho, una de sus clientas más asiduas es Lydia Lozano, que cuenta con un espacio especial en la web oficial de Koker, donde descubrir sus "prendas top" de "rabiosa tendencia", en palabras de su directora creativa, Priscilla Ramírez.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Galicia llevará a Fitur más de 50 propuestas dentro de un modelo "sostenible, responsable y diversificado"
EP
Luz Casal

Luz Casal presenta su último disco, 'Me voy a permitir', en una sala emblemática de París
EFE
Imagen de la mujer en la tirolina

Rescatada una joven que se quedó atascada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia
EFE
Corte de tractoristas

Tractoristas cortan la A-52 a su paso por Xinzo de Limia en protesta por el acuerdo de Mercosur
EP