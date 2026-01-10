La tienda de moda que viste a los famosos de televisión solo dura un par de meses en A Coruña

La tienda Koker, en la calle Bailén, ya cerrada este sábado, 10 de enero D.Vázquez

Un visto y no visto. En octubre buscaba personal y a golpe de enero ya está cerrada. Koker, conocida marca de ropa por vestir a famosos de la televisión, no ha tenido un recorrido exitoso en A Coruña. Como si de un programa de televisión castigado por las audiencias fuese, Koker ha sido 'cancelada' tras muy poco tiempo activa.

Llega a A Coruña la tienda de moda que viste a los famosos de la televisión Más información

En noviembre y diciembre todavía se podía comprar en su establecimiento de la calle Bailén, pero no ha conseguido llegar al periodo de rebajas de invierno. La tienda llegaba en otoño para ocupar el bajo del número 14 que tradicionalmente era la mítica Óptica Lázaro.

La tienda Koker, abierta, el pasado mes de noviembre en A Coruña V. Seoane

Koker aterrizaba en la ciudad herculina con la experiencia de haber abierto tiendas en ocho países y con el bagaje de establecimientos en Alicante, Bilbao, Madrid, Sevilla, Toledo o Vitoria.

Esta marca es conocida, sobre todo, por ser la elegida de numerosos personajes famosos de televisión, desde Lydia Lozano a Rosa Benito, pasando por Rocío Carrasco, Belén Rodríguez, Irma Soriano, Isabel Rábago o Toñi Moreno, o los artistas Rosa López, Antonio Canales, Lucrecia, Rosario Mohedano y Macarena Gómez, para sus apariciones tanto en pantalla como en eventos. De hecho, una de sus clientas más asiduas es Lydia Lozano, que cuenta con un espacio especial en la web oficial de Koker, donde descubrir sus "prendas top" de "rabiosa tendencia", en palabras de su directora creativa, Priscilla Ramírez.