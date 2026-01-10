Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Crisálida, nominada a ‘marca revelación del año’ en los Loop Awards

Andrea Gestal
Andrea Gestal
10/01/2026 16:37
Crisalida 7 13202671
Mercería La Crisálida, en San Andrés
Quintana
De botón en botón, la mercería coruñesa La Crisálida fue dándose a conocer hasta conseguir la gran legión de seguidores que tiene hoy en día. La cercanía, naturalidad, trabajo y constancia de Ramón, el propietario del local, han hecho que esta marca que nació en 1942 esté nominada a ‘marca revelación del año’ en los Loop Awards

'Los únicos premios de marketing en los que puede votar hasta tu abuela', reza el eslogan en las redes de @loop_awards. ¿Podría decirse que son los 'Ídolo' del marketing? Según su creadora, Itziar Oltra, "puede" ser posible. 

El objetivo es celebrar la creatividad, la innovación y el impacto de las campañas de marketing que han marcado el sector (y a la gente) durante todo el año.

Unos premios hechos por y para el público en los que Oltra lleva trabajando mucho tiempo y que el 20 de enero, se harán realidad. La gala se celebrará a partir de las 19.00 horas en los teatros Luchana de Madrid y podrá seguirse vía streaming.

La Crisálida, entre las diez empresas gallegas con más seguidores en TikTok

