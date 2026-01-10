El arrastrero 'O Cantiño', encallado junto al castillo de San Antón hace 25 años GAGO

El mes de enero de hace 25 años comenzaba con un susto marítimo muy cerca del castillo de San Antón, donde encalló el pesquero burelense ‘O Cantiño’. Hubo que esperar unas seis horas a que subiese la marea para que la embarcación pudiese abandonar la zona. Ese incidente que se solucionó sin consecuencias protagonizó la fotografía principal de la primera página del 10 de enero de 2001. Hace 50 años, en 1976, era noticia la firma de la autorización para las obras del tramo entre A Coruña y Guísamo de la autopista. En 1951, 75 años atrás, el diario informaba del restablecimiento de la conexión por carretera entre Galicia y León. Hace un siglo, en 1926, el alcalde Casás organizaba un homenaje póstumo a Carolina Michaelis.

Hace 25 años | Un pesquero encalla junto al castillo de San Antón

El arrastrero ‘O Cantiño’, con base en Burela, embarrancó ayer, 9 de enero de 2001, junto al castillo de San Antón. Al parecer, el siniestro se produjo cuando el capitán del barco tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar el abordaje de otro pesquero. Tras seis horas de espera, una vez que subió la marea, el buque pudo ser recuperado.

En cuanto a la actualidad laboral de la ciudad, los trabajadores de El Pote prevén que a final de mes se produzca el cierre de los grandes almacenes. La dirección de la empresa ha reducido la actividad en el centro comercial y ya ni siquiera todas las plantas están abiertas al público.

También en clave laboral, los trabajadores de Tabacalera recibieron con resignación el visto bueno del Gobierno al plan de regulación de empleo propuesto por Altadis para las factorías españolas. Desde el comité de empresa la noticia era esperada y aseguran que esta decisión no afectará a su lucha en los próximos meses.

Hace 50 años | Santiago en 40 minutos en septiembre de 1978

Para el 30 de septiembre de 1978 se espera el pleno funcionamiento del tramo total de la Autopista del Atlántico entre La Coruña y Santiago (Norte), tras veintiocho meses de obras, según informó don Jesús Roal Baltar, Director General de Autopistas del Atlántico, en un almuerzo ofrecido a los representantes de los medios informativos de la provincia.

Hoy, 10 de enero de 1976, ha sido firmada la autorización de obras para el sector Guísamo-La Coruña. La inversión para 66,6 kilómetros es de 7.700 millones de pesetas y la autopista permitirá conectar La Coruña y Santiago en cuarenta minutos.

Recientemente, el 31 de agosto de 1975, fue presentado al Ministerio de Obras Públicas el proyecto constructivo correspondiente al tramo “Guísamo-La Coruña”, que es el que ha sido firmado en Madrid.

Hace 75 años | Restablecida la conexión entre León y Galicia

Después de varios días de blandura ha quedado abierto el puerto de El Manzanal, en la carretera general, quedando restablecidas las comunicaciones entre León y Galicia. Todavía continúan cerrados el puerto de Pajares y todos los de acceso a Asturias y Santander. Durante estos dos últimos días ha llovido ligeramente pero todavía se hace necesaria mucha más agua para las necesidades del campo en la parte baja de la provincia, donde no ha nevado. La nieve en la parte alta alcanza en algunos sitios más de dos metros.

Por otra parte, el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Cicognani, ha impuesto a don Severino Aznar Embid la Gran Cruz de la Orden de San Silvestre, otorgada por el Sumo Pontífice. Acompañaban al Nuncio algunos amigos, miembros de la comisión organizadora del homenaje a Severino Aznar y dignatarios eclesiásticos.

Hace 100 años | Homenaje póstumo a Carolina Michaelis

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial se celebró ayer, 9 de enero de 1926, a las siete y media, la velada necrológica de homenaje póstumo a Carolina Michaelis organizada por el señor Casás, en su doble carácter de alcalde y presidente del Instituto de Estudios Gallegos. El acto, serio y solemne, discurrió dentro del mayor recogimiento y devoción hacia la memoria de la insigne y esclarecida mujer, gloria y prez de las letras portuguesas.

Además, para cubrir el puesto vacante en la Real Academia de la Lengua, por fallecimiento del ilustre ex presidente del Consejo don Antonio Maura, se han presentado hasta la fecha las siguientes candidaturas: la de don Vicente García de Diego, firmada por don José Alemany, Azorín y Gómez de Baquero, y la de don Niceto Alcalá Zamora, patrocinada por el doctor Carracido.