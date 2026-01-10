Fernando de Llano | “Somos una entidad que intenta hacer un buen uso de los recursos que tiene”

Fernando de Llano, sobre el carril bici de la UDC Javier Alborés

Hace poco más de seis meses Fernando de Llano cogió el testigo de Armand Hernández como director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de A Coruña con un objetivo claro: aprovechar los recursos de la entidad educativa herculina para, sobre todo, seguir avanzando en materia ambiental y, de esta forma, posicionarse como un ejemplo de sostenibilidad a nivel mundial.

¿Qué supone para la UDC ser una de las universidades más sostenibles a nivel mundial?

En primer lugar, nos sentimos muy contentos y orgullosos tanto por el reconocimiento como, sobre todo, por el trabajo realizado a lo largo de estos años. Llevamos desde principios de siglo presentándonos a Green Metric, por lo tanto, podemos decir que la UDC ya apostó desde hace muchos años por ser evaluada en términos de sostenibilidad.

Uno de los puntos en los que más destaca la universidad es la gestión de residuos.

Efectivamente. Desde la UDC apostamos también por el compostaje, tenemos un tratamiento de los residuos en el que el propio compost se reutiliza para otros aspectos, como por ejemplo, como fertilizante orgánico para las huertas urbanas que tenemos también en la UDC. Digamos que todo forma parte de la propia cadena de sostenibilidad. Hacemos un esfuerzo bastante grande por el mantenimiento del sistema de composteras, que a su vez implican una serie de recursos tanto económicos como humanos bastante relevantes. De hecho, actualmente se utilizan 74 contenedores en todo el campus, obviamente de diferentes tipos. En este sentido, aunque somos el número 78 a nivel mundial, en el ámbito de los residuos solo hay cuatro notas mejores que la nuestra.

¿Cuándo empezó este proceso de gestión de residuos?

Esto empezó en el año 2011, hace casi quince años. En ese año se implementó la recogida selectiva y el compostaje in situ de los residuos orgánicos, en ese caso, en los comedores de Filología y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Esto fue aumentando, hasta contar en 2021 con hasta nueva áreas. Ahí vemos claramente que somos un ejemplo visual en el tema del tratamiento de la sección de residuos. No solo explica el buen trabajo realizado, sino que también sirve como guía a otras organizaciones no tan grandes como la de A Coruña. Obviamente hay cosas que mejorar, más ahora, cuando las ciudades están llamadas a dar un plus en la reutilización de residuos y creo que, en ese sentido, nosotros estamos ahí.

También destaca en materia de educación e investigación.

Tenemos proyectos en educación ambiental, donde desarrollamos cursos para la ciudadanía, no solo de la UDC. También en formación ambiental. Nuestro objetivo es formar a la gente para avanzar en técnicas o tecnologías, así como en propuestas de conocimiento.

¿Cómo es el día a día en la Oficina de Sostenibilidad?

Yo llegué en julio de este año. En el día a día podemos diferenciar dos grandes áreas. En primer lugar, la gestión administrativa, donde ofrecemos conferencias dentro de la UDC en clave de sostenibilidad o incluso la contratación de expertos para el compostaje. Después, otra parte que va más por el lado de la planificación, es decir, de diseño de programas o actividades que podemos ofrecer. También tenemos proyectos en colaboración con entidades como Alcoa, entre otras. Así, también ofrecemos un servicio de préstamo de bicicletas, a través de un parque de bicis eléctricas, además de las tradicionales e incluso plegables, que ofrecemos tanto a estudiantes como al personal de la UDC. De esta forma, tenemos líneas para avanzar con la construcción del carril bici dentro del campus. Estamos buscando cómo conectar BiciCoruña con el campus para acceder de forma sostenible a la universidad.

¿Qué tiene la UDC que no tienen otras universidades?

Llevamos tiempo pensando en clave de sostenibilidad. Por otro lado, también atendemos a las demandas, por ejemplo, el abandono de los combustibles fósiles y la apuesta por las energías renovables. Creo que estamos dando pasos importantes para posicionarnos como una gran universidad en materia de sostenibilidad. Somos una entidad que intenta hacer un buen uso de los recursos que tiene. 