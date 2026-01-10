Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Enrique Cerezo sobre el cierre de los cines en A Coruña: "Que los jóvenes se dejen de tanta consola y tanta historia"

Productor, distribuidor y presidente del Atlético de Madrid, analiza para El Ideal Gallego la situación de las salas y el porqué de la tendencia al cierre

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/01/2026 17:13
Enrique Cerezo, durante los premios Forqué 2025
Enrique Cerezo, durante los premios Forqué 2025
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El mundo del cine, al menos en lo que a la exhibición en salas se refiere, se hace cada vez más pequeño en A Coruña. Con el cierre de las salas Yelmo de Espacio Coruña, una primicia de El Ideal Gallego, serán más de 3.000 las butacas perdidas en cuestión de tres años. Y eso no ha pasado inadvertido para los distribuidores y productores del séptimo arte. Uno de los más reconocidos es Enrique Cerezo, también presidente del Atlético de Madrid. “Creo que se debe a la facilidad que tiene la gente para ver películas”, dice. “Es algo a nivel mundial, pero en España se nota especialmente”, añade en referencia a la noticia de la pérdida de salas en A Coruña.

Taquilla de Yelmo Cines, en A Coruña

Los Cines Yelmo de Espacio Coruña cerrarán sus puertas para siempre el 18 de enero

Más información

Cerezo, que además es presidente la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales ( Egeda), asume que la única forma de que convivan las salas comerciales y las plataforma en el hogar pasa por la calidad. “Es una solución difícil de encontrar, quizás tenemos que buscar más calidad en la sala que en la plataforma, o hacer un tipo de película diferente según para dónde vaya”, asevera. Finalmente, en referencia a los coruñeses y la progresiva desaparición de los cines propone: “Que la gente joven se deje de tantas consolas y tantas historias y vaya al cine”.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Vehículos mal estacionados en la calle Nicaragua

El BNG de A Coruña alerta de la inseguridad peatonal en la calle Nicaragua y exige medidas al Gobierno Local
Redacción
El ideal gallego

Las Mariñas Coruñesas, uno de los geodestinos gallegos protagonistas en Fitur
Redacción
Homenaje a los fallecidos

Los propietarios del bar incendiado en Crans Montana: "Es la tragedia de nuestras vidas"
EFE
Uno de los talleres de 'Cocina Divertida'

Regresan a Paderne los talleres de ‘Cocina divertida’ para aprender los beneficios de una buena alimentación
Redacción