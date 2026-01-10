Enrique Cerezo sobre el cierre de los cines en A Coruña: "Que los jóvenes se dejen de tanta consola y tanta historia"

Enrique Cerezo, durante los premios Forqué 2025 EFE

El mundo del cine, al menos en lo que a la exhibición en salas se refiere, se hace cada vez más pequeño en A Coruña. Con el cierre de las salas Yelmo de Espacio Coruña, una primicia de El Ideal Gallego, serán más de 3.000 las butacas perdidas en cuestión de tres años. Y eso no ha pasado inadvertido para los distribuidores y productores del séptimo arte. Uno de los más reconocidos es Enrique Cerezo, también presidente del Atlético de Madrid. “Creo que se debe a la facilidad que tiene la gente para ver películas”, dice. “Es algo a nivel mundial, pero en España se nota especialmente”, añade en referencia a la noticia de la pérdida de salas en A Coruña.

Cerezo, que además es presidente la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales ( Egeda), asume que la única forma de que convivan las salas comerciales y las plataforma en el hogar pasa por la calidad. “Es una solución difícil de encontrar, quizás tenemos que buscar más calidad en la sala que en la plataforma, o hacer un tipo de película diferente según para dónde vaya”, asevera. Finalmente, en referencia a los coruñeses y la progresiva desaparición de los cines propone: “Que la gente joven se deje de tantas consolas y tantas historias y vaya al cine”.