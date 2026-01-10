Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El universo del desierto de Atacama, a examen en el Planetario de la Casa de las Ciencias

Será el próximo jueves 15 de enero a las 19.30 horas

Redacción
10/01/2026 15:43
Planetario de A Coruña
Cedida
En el año en el que A Coruña vivirá el histórico eclipse solar total que se materializará el día 12 de agosto, la ciudad comienza la cuenta atrás hacia este evento mirando ya a las estrellas. Concretamente, en el Planetario de la Casa de las Ciencias, que acogerá el próximo jueves 15 una charla sobre el universo del desierto de Atacama, organizada por la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío con la colaboración del Ayuntamiento.

La sesión, que comenzará a las 19.30 horas, contará con la participación de Moisés López Caeiro, profesor de Física que hace dos años fue seleccionado en el Programa de Embajadores Educadores de Astronomía ACEAP 2025 y pudo tomar parte en una visita a las instalaciones astronómicas del desierto sudamericano, una extensión que, en su altiplano, alberga el alma (Atacama Large Millimeter Array), el radiotelescopio más grande del planeta.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, invitó a la ciudadanía a asistir a la charla, que será de acceso libre hasta completar la capacidad prevista. “Tenemos el inmenso privilegio de contar en nuestra ciudad con la red municipal de Museos Científicos Coruñeses, donde científicos y divulgadores del más alto nivel comparten su conocimiento y experiencia con personas de todas las edades”, destacó.

En este sentido, López Caeiro es integrante miembro de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. En el acto del jueves 15 compartirá con las personas asistentes su viaje personal visitando los telescopios chilenos, profundizando en la importancia de Chile y en el entorno natural del desierto de Atacama como centro de la astronomía mundial. 

También será una buena ocasión para descubrir la perspectiva astronómica del hemisferio sur, con alguno de los observatorios más importantes del mundo como Gemini Sur, el flamante Observatorio Orilla C. Rubin o el propio radiotelescopio ALMA.

