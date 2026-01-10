Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

El BNG de A Coruña alerta de la inseguridad peatonal en la calle Nicaragua y exige medidas al Gobierno Local

Redacción
10/01/2026 18:00
Vehículos mal estacionados en la calle Nicaragua
Cedida
Aparcamientos indebidos y furgones de reparto que invaden a todas horas los cruces y aceras de la calle Nicaragua están constituyendo riesgos para la seguridad de los peones. De hecho, el 29 de diciembre una vecina fue atropellada por un furgón de reparto al cruzar un paso de cebra en esa calle. La mujer sufrió fracturas por consecuencia del siniestro. 

El cruce de A Coruña en el que hay que tener mucho morro

Más información

Llueve sobre mojado, dicen desde el BNG, y el vecindario ha alertado a Policía Municipal al respecto, sin que desde el Gobierno Local se tomase ninguna medida que minimizasen los riesgos. 

Es por eso que la concejala del BNG Avia Veira dirige un manojo de preguntas por escrito al Gobierno Local, a comenzar por una cuestión que reza como sigue: “Por que el Gobierno Local hace caso nulo a las denuncias del vecindario de la calle Nicaragua?”. 

Veira hace también propuestas de actuación. “¿Va el Gobierno Local elevar los pasos de cebra de la calle Nicaragua para rebajar la velocidad de los vehículos y proteger los peones?”, inquire la concejala nacionalista. “Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo han pensado hacerlo?”. 

Para el BNG, es obvio que el aparcamiento indebido en la zona -la invasión de los furgones de reparto- representa un riesgo para los peones. “Va a solucionar el Gobierno Municipal esta situación?”, cuestiona Veira.

