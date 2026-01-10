Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido por infringir una orden de alejamiento en Os Mallos

El sospechoso aseguraba que no había visto a su expareja cuando caminaba por la calle

Abel Peña
Abel Peña
10/01/2026 16:41
Oficina del 092
Oficina del 092
Pedro Puig
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Policía Local de A Coruña detuvo a un sospechoso de romper una orden de alejamiento de su expareja el miércoles pasado, en una calle de Os Mallos. La víctima, según explican desde la asociación profesional de la Policía Local estaba protegida por el sistema Viogen y dio el aviso en cuanto distinguió a su expareja. 

Al lugar acudieron varios coches patrullas del 092 pero se encontraron con la resistencia del sospechoso al arresto (que desde la asociación profesional califican de "extrema"). Este alegaba que no había visto a su exmujer, y que por tanto no tenía por qué ser detenido. Finalmente, consiguieron convencerle para que depusiera la resistencia. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Uno de los talleres de 'Cocina Divertida'

Regresan a Paderne los talleres de ‘Cocina divertida’ para aprender los beneficios de una buena alimentación
Redacción
Varias personas a las puertas del Cine Riazor en el estreno en 1996 de 'Independence Day'

A Coruña vuelve a 1897: solo dos espacios para ver cine
Rubén Ventureira
Varias personas, a las puertas de los Cines Equitativa en 1996

A Coruña se queda sin salas de cine: los expertos, entre la tristeza y la oportunidad
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

A Coruña abre el plazo para participar en las III Jornadas de Orientación Artística y Profesional
Redacción