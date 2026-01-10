Oficina del 092 Pedro Puig

La Policía Local de A Coruña detuvo a un sospechoso de romper una orden de alejamiento de su expareja el miércoles pasado, en una calle de Os Mallos. La víctima, según explican desde la asociación profesional de la Policía Local estaba protegida por el sistema Viogen y dio el aviso en cuanto distinguió a su expareja.

Al lugar acudieron varios coches patrullas del 092 pero se encontraron con la resistencia del sospechoso al arresto (que desde la asociación profesional califican de "extrema"). Este alegaba que no había visto a su exmujer, y que por tanto no tenía por qué ser detenido. Finalmente, consiguieron convencerle para que depusiera la resistencia.