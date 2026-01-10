De récord en récord: el Ciclo Principal del teatro Rosalía comenzará la temporada con 770 abonados

Presentación del Ciclo Principal del Rosalía Carlota Blanco

Desde que en la temporada otoñal de 2023 el Ciclo Principal del Rosalía superara las cifras de abonados prepandemia (569 en 2023 frente a los 538 de 2019), este número no ha parado de subir. Tanto, que ha ido batiendo récords con el paso de los años hasta llegar al más reciente: el ciclo de primavera comenzará con 770 abonados, 29 más que en la última temporada otoñal (741) y 126 más que hace un año (634). A Coruña se vuelca así con la programación de un teatro que comienza el año de su 185 aniversario. Y lo hace con unos números que no se podían imaginar hace una década, cuando el teatro jugaba con valores de abonados que oscilaban entre los 445 y los 491.

La temporada

Y esta temporada comenzará en apenas unas semanas. Concretamente los próximos 23 y 24 de enero, cuando se lleve a escena ‘Los cuernos de don friolera’.

Hasta la primera semana de junio, hasta trece obras más se representarán sobre las tablas del Rosalía en el marco de este Ciclo Principal. Serán ‘Marcela (una canción de Cervantes)’ (30 y 31 de enero), ‘Tromso’ (7 de febrero), ‘Nuestros muertos’ (20 y 21 de febrero), ‘Riazor Ostia’ (28 de febrero), ‘Las pequeñas mudanzas’ (6 y 7 de marzo), ‘Artur Ui, o ovo da serpe’ (13 y 14 de marzo), Ictus (A derradeira leición de anatomía do Dr. Castelao)’ (20 y 21 de marzo), ‘Esencia’ (27 y 28), ‘Mihura, el último comediógrafo (24 y 25 de abril), ‘Filtro’ (9 de mayo), ‘Mofa e Befa: os dous de sempre’ (15 y 16 de mayo), ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’ (22 y 23 de mayo) y ‘Los dos hidalgos de Verona’ (5 y 6 de junio).

185 años

Hace apenas unas semanas, el 25 de diciembre, concretamente, el teatro Rosalía soplaba 185 velas. Aunque el nombre de la célebre escritora no fue con el que nació el recinto, que hasta 1909 se llegó a conocer por tres denominaciones distintas: teatro Nuevo, teatro Principal y Coliseo San Jorge (porque la parcela donde se levantó el recinto albergó la antigua iglesia de San Jorge).

Un espacio, cuatro nombres y un enorme legado cultural y social: los 185 años del teatro Rosalía Más información

El recinto ha sido durante casi dos siglos uno de los centros neurálgicos de la sociedad y la cultura coruñesas. Y el teatro siempre ha estado presente en el Rosalía, valga la redundancia.

La Barraca de Federico García Lorca, la célebre María Guerrero o la intérprete italiana Mimi Aguglia fueron algunas de las visitas sonadas que recibió el recinto en el pasado. Y el teatro sigue recibiendo a grandes nombres de la escena a día de hoy, algo que se traduce en el elevado número de personas que se han abonado para la presente temporada.