Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

De récord en récord: el Ciclo Principal del teatro Rosalía comenzará la temporada con 770 abonados

Óscar Ulla
Óscar Ulla
10/01/2026 06:30
Presentación del Ciclo Principal del Rosalía
Presentación del Ciclo Principal del Rosalía
Carlota Blanco
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Desde que en la temporada otoñal de 2023 el Ciclo Principal del Rosalía superara las cifras de abonados prepandemia (569 en 2023 frente a los 538 de 2019), este número no ha parado de subir. Tanto, que ha ido batiendo récords con el paso de los años hasta llegar al más reciente: el ciclo de primavera comenzará con 770 abonados, 29 más que en la última temporada otoñal (741) y 126 más que hace un año (634). A Coruña se vuelca así con la programación de un teatro que comienza el año de su 185 aniversario. Y lo hace con unos números que no se podían imaginar hace una década, cuando el teatro jugaba con valores de abonados que oscilaban entre los 445 y los 491.

La temporada

Y esta temporada comenzará en apenas unas semanas. Concretamente los próximos 23 y 24 de enero, cuando se lleve a escena ‘Los cuernos de don friolera’.

Hasta la primera semana de junio, hasta trece obras más se representarán sobre las tablas del Rosalía en el marco de este Ciclo Principal. Serán ‘Marcela (una canción de Cervantes)’ (30 y 31 de enero), ‘Tromso’ (7 de febrero), ‘Nuestros muertos’ (20 y 21 de febrero), ‘Riazor Ostia’ (28 de febrero), ‘Las pequeñas mudanzas’ (6 y 7 de marzo), ‘Artur Ui, o ovo da serpe’ (13 y 14 de marzo), Ictus (A derradeira leición de anatomía do Dr. Castelao)’ (20 y 21 de marzo), ‘Esencia’ (27 y 28), ‘Mihura, el último comediógrafo (24 y 25 de abril), ‘Filtro’ (9 de mayo), ‘Mofa e Befa: os dous de sempre’ (15 y 16 de mayo), ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’ (22 y 23 de mayo) y ‘Los dos hidalgos de Verona’ (5 y 6 de junio).

185 años

Hace apenas unas semanas, el 25 de diciembre, concretamente, el teatro Rosalía soplaba 185 velas. Aunque el nombre de la célebre escritora no fue con el que nació el recinto, que hasta 1909 se llegó a conocer por tres denominaciones distintas: teatro Nuevo, teatro Principal y Coliseo San Jorge (porque la parcela donde se levantó el recinto albergó la antigua iglesia de San Jorge).

Un baile del Circo de Artesanos celebrado en el Rosalía en los años 40

Un espacio, cuatro nombres y un enorme legado cultural y social: los 185 años del teatro Rosalía

Más información

El recinto ha sido durante casi dos siglos uno de los centros neurálgicos de la sociedad y la cultura coruñesas. Y el teatro siempre ha estado presente en el Rosalía, valga la redundancia.

La Barraca de Federico García Lorca, la célebre María Guerrero o la intérprete italiana Mimi Aguglia fueron algunas de las visitas sonadas que recibió el recinto en el pasado. Y el teatro sigue recibiendo a grandes nombres de la escena a día de hoy, algo que se traduce en el elevado número de personas que se han abonado para la presente temporada.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una persona pasea por la playa de Riazor protegida por la duna

A la sombra del mar
Luís Pousa
Eduardo Rodríguez y Ceci Vázquez, del PP de Betanzos

Cecilia Vázquez: "Betanzos acabou 2025 peor do que empezou: con máis débeda, menos liderado e sen ideas"
Lucía Tenreiro
Compost UDC

La UDC procesa diez toneladas de residuos orgánicos cada año
Dani Sánchez
Fernando de Llano, sobre el carril bici de la UDC

Fernando de Llano | “Somos una entidad que intenta hacer un buen uso de los recursos que tiene”
Dani Sánchez