A Coruña vuelve a 1897: solo dos espacios para ver cine

Varias personas hacen cola a las puertas del Cine Riazor en el estreno en 1996 de 'Independence Day' Gago (Archivo El Ideal Gallego)

El cierre de los Cines Yelmo de Espacio Coruña devuelve a la ciudad a 1897, cuando solo había dos espacios para ver películas en toda la ciudad.

Lo que pasará ahora será prácticamente un regreso a los orígenes. La primera sesión que hubo en Galicia de lo que podemos entender como cine estuvo protagonizada por un animatógrafo que proyectó películas del catálogo de Robert W. Paul, el pionero del cine británico. Ocurrió el 2 de septiembre de 1896 en el Circo Coruñés, una instalación multifuncional situada donde hoy se levanta el edificio de la Autoridad Portuaria.

Aunque los periódicos de la época se refirieron a ese espectáculo como “cinematógrafo”, realmente no lo era. El “cine” propiamente dicho (es decir, el invento de los hermanos Lumière) no llegó hasta el año siguiente, en concreto hasta el 23 de mayo de 1897. Ese día, dos empresarios proyectaron películas en sendos espacios. Por un lado, José Sellier, nacido en Francia y asentado en la ciudad desde años atrás como fotógrafo, operó un cinematógrafo de su propiedad en el Bazar de la Industria, en el número 8 de la calle Real (donde tiempo después se levantaría el cine París). Al mismo tiempo, los portugueses Marques y Azevedo proyectaron películas de los Lumière en el número 25 de esa misma vía.

Evidentemente, los espacios de 1897 y de 2026 no son iguales. En el XIX se trataba de dos pequeñas salas con cabida para unas pocas decenas de personas. Los que seguirán operando cuando el día 18 cierren los Yelmo (1.294 butacas repartidas en ocho pantallas) serán un par de multicines que suman entre ellos algo menos de 4.000 localidades: las 2.307 (según el recuento realizado ayer por El Ideal Gallego en su página web) de las doce salas de los Cinesa Marineda City, abierto en 2011, y las 1.591 de las siete de los Cantones Cines, según datos aportados ayer por la empresa.

El recinto situado en terrenos del puerto ha visto rebajada su capacidad original. Cuando el 5 de agosto de 2005 abrieron los Filmax en el entonces llamado Centro de Ocio del Puerto contaban con once pantallas y 2.572 asientos: no había en Galicia unos multicines más grandes. En 2023, ya con el nombre de Cantones Cines, redujo en cuatro su número de salas y en 981 sus butacas.

A 26 agosto de 2005, tras el cierre de los multicines Chaplin el día anterior, la ciudad contaba con un total de 29 pantallas y 5.452 localidades, pues a los recién inaugurados Filmax había que añadir los Yelmo Cineplex de Los Rosales (13 salas y 2.305 asientos) y los Equitativa (cinco pantallas y 575 butacas).

El cierre de los multicines de la plaza de Vigo en 2006 fue compensando de largo por la apertura en 2009 de los Yelmo en Espacio Coruña y, sobre todo, de Cinesa Marineda City en 2011 (se anunció con 2.360 localidades), año en el que la ciudad pasó a contar con 44 salas y 8.530 asientos, cantidad que decreció con el adiós de los situados en Los Rosales en enero de 2023, que por entonces ya habían reducido a nueve sus pantallas.

Hasta el día 18 de este mismo mes de enero de 2026, A Coruña dispondrá de 27 salas y 5.192 butacas. Una vez que cierre este mes el complejo del Espacio Coruña, serán 19 pantallas y 3.898 asientos. Son más de 4.600 localidades menos (en concreto 4.632) que en 2011, cuando abrió Cinesa Marineda City. También sitúan a la ciudad por debajo de 1990 (cuando había 5.311) y, por supuesto, muy lejos de la era dorada del cine en A Coruña, que podemos ubicar en 1965, cuando en la urbe llegó a haber operando a la vez 19 cines, en los que se ofrecían un total de 15.000 butacas.

Es una evolución natural para una ciudad en la que desaparecieron los cines comerciales de pantalla única en 2002 (cuando el Teatro Colón, con 1.363 asientos, dejó de emitir películas) y que se había sumado a la moda de los multicines en 1985, con la apertura de las tres salas (una de ellas X) de los Chaplin.