A Coruña

A Coruña abre el plazo para participar en las III Jornadas de Orientación Artística y Profesional

El Ayuntamiento organiza este encuentro para dar a conocer la oferta de Formación Profesional de la ciudad los días 23, 24 y 25 de febrero y 2 de marzo

Redacción
10/01/2026 16:48
Feria de Orientación Académica de Oleiros
Archivo
Este próximo lunes, 19 de enero, se abre el plazo de inscripción de las III Jornadas de Orientación Artística y Profesional (XOAP) 2026 para el alumnado de los centros de A Coruña y el lunes 26 para los centros de fuera de la ciudad. Las personas y centros interesados podrán formalizar su participación hasta el viernes 6 de febrero.

El Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con los centros públicos de Formación Profesional de la ciudad, la EASD Pablo Picasso y la EASD Maestro Mateo de Santiago, pone en marcha por tercero año consecutivo esta iniciativa, que se celebrará los días 23, 24, 25 de febrero y 2 de marzo. “Con esta iniciativa, cumplimos una de las premisas educativas marcadas por nuestra alcaldesa, Inés Rey, que es la celebración de encuentros que promuevan sinergias entre alumnado y centros con el objetivo de mejorar la formación de la juventud coruñesa”, indicó Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica.

El objeto de las jornadas es dar a conocer a los estudiantes de secundaria la oferta y las novedades de los ciclos formativos de FP, de las enseñanzas artísticas profesionales y de los estudios Superiores de Diseño en A Coruña para el próximo curso 2026/2027, siendo los principales destinatarios el alumnado de bachillerato, de los últimos cursos de la ESO y de FP de grados medio y básico; así como la oferta de FP Básica, para alumnado con dificultades de alcanzar el graduado escolar y el público en general.

La solicitud en línea la hace directamente la persona interesada en acudir a las jornadas a través de esta ficha de inscripción, o del código QR que aparece en el cartel de las Jornadas, indicando el centro educativo en el que está matriculada, las visitas y charlas a las que quiere acudir (identificadas por un código numérico), así como sus datos personales. 

Se puede consultar el folleto informativo y el cartel de esta convocatoria, en la página educativa municipal. Los días previos a las Jornadas se publicará la guía “TÚ ELIGES 2026”, con información actualizada sobre centros y estudios de FP y universitarios, bolsas de estudios y recursos de búsqueda de empleo, elaborada por el Centro Municipal de Información Juvenil.

