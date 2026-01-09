Unos choqueiros entran en una joyería del centro de A Coruña y se llevan 40.000 euros en joyas

Pujó Casal Joyeros en la calle Panaderas

A pesar de que la palabra choqueiro es prácticamente un antónimo de glamur y lujo, un grupo de amigos de lo ajeno han escogido la indumentaria típica del carnaval coruñés para llevar a cabo un atraco y hacerse con un importante botín.

Sucedió en pleno día, por más que a las 19.30 horas ya sea de noche, y con los comercios de la zona apurando los servicios a los últimos clientes. En uno de ellos, en la calle Panaderas, accedieron los presuntos autores del robo, con monos y máscaras de andar por casa, y acabaron por desvalijar la tienda. Fuentes vecinales, y también presenciales, califican todo como "un hecho rarísimo".

Según la estimación de la propiedad, el botín que se llevaron asciende a unos 40.000 euros en joyas, aunque todavía no ha trascendido el cómo medió la intimidación necesaria para hacerse con tamaña 'captura'. En un principio, parece que no se mostraron armas de fuego para llevar a cabo la sustracción o para atemorizar a los dueños.

Al lugar de los hechos acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, que invitaron a los viandantes a abandonar el entorno por cuestiones de seguridad.