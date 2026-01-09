Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una empresa destina cuatro millones de euros para crear un almacén de electricidad en A Coruña

El proyecto, denominado Hércules, está promovido por Taiga Mistral, con oficinas en Madrid

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/01/2026 10:52
Parcela en la que se ubicará el proyecto Hércules en A Coruña
Parcela en la que se ubicará el proyecto Hércules en A Coruña
Catastro
La empresa Taiga Mistral Bess SL, con oficinas en Madrid, ha comenzado la tramitación administrativa para crear un almacén de electricidad en A Coruña mediante baterías con carga y descarga a la red. El presupuesto que prevé destinar a esta actuación ronda los cuatro millones de euros.

Edificio de Zara en Arteixo, cuya fachada fue fabricada por Aluman

Diez edificios emblemáticos que llevan la impronta de Aluman, empresa con sede en Galicia

Esta instalación está diseñada para captar energía de la red cuando los precios sean "más bajos" y para posteriormente volver a liberarla a través de de la red de Unión Fenosa Distribución cuando estos sean "más altos" para obtener así "la mayor rentabilidad", según recoge la documentación del proyecto. 

Características

El proyecto se denomina Hércules y se define "como un sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías FP (litio-ferrofosfato) con carga y descarga a la red, con una potencia instalada de 4,99 megavatios". Se desarrollará en una parcela de casi 17.000 metros cuadrados en As Rañas, en la parte posterior del centro comercial Marineda City.

Plano con las instalaciones del proyecto Hércules
Plano con las instalaciones del proyecto Hércules

Las obras se dividen en dos partes diferenciadas: una que abarca el sistema de almacenamiento de energía eléctrica con carga y descarga a la red y otra correspondiente a su infraestructura de interconexión (correspondiente con el centro de seccionamiento, línea de interconexión  hasta el punto de concesión y su infraestructura).

La documentación técnica de esta iniciativa recoge que el plazo de ejecución se prevé en doces meses aproximadamente, a partir de la obtención de los permisos necesarios para comienzo de la construcción de la obra civil.

La Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia ha expuesto este viernes el proyecto de este almacén energético para que los interesados presenten las posibles alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 30 días. Esto ocurre después de que esta compañía haya presentad la solicitud de otorgamiento de las autorizaciones administrativas  de construcción de esta instalación. 

Vista del Puerto Exterior de Langosteira

Los elementos clave del proyecto “estratégico” de Inditex para generar energía renovable en la comarca de A Coruña

La empresa Taiga Mistral defiende que "los sistemas de almacenamiento eléctrico autónomos conectados a la red" son "una parte fundamental de la infraestructura energética moderna", debido a que proporcionan "flexibilidad" y "resiliencia" a la red eléctrica. "Están conectados a la red eléctrica, lo que les permite suministrar energía al sistema en momentos de alta demanda o durante interrupciones del suministro, mejorando la estabilidad de la red", señala.

También destaca que estos sistemas están conectados a la red eléctrica, lo que les permite suministrar energía al sistema "en momentos de alta demanda o durante interrupciones del suministro", lo que mejora "la estabilidad de la red".

Promotor

Taiga Mistral se define como una "firma independiente de inversión" que ha evolucionado hasta convertirse "en una compañía que ofrece servicios en toda la cadena de valor del sector eléctrico": generación, distribución, almacenamiento, comercialización y servicios energéticos.

"Nuestra trayectoria nos ha permitido desarrollar un conocimiento global del sector eléctrico que se traduce en un alineamiento total con los intereses de cada uno de nuestros clientes, lo que nos convierte en un socio de primer nivel para cualquier proyecto en el sector eléctrico", asegura esta empresa.

