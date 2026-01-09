Tres accidentes colapsan la salida y entrada en A Coruña

Atasco por los accidentes de este viernes en Alfonso Molina Patricia G. Fraga

Fueron tres los accidentes que casi colapsaron Alfonso Molina en hora punta.

El primero tuvo lugar a las 7.30 de la mañana en dirección salud salida de A Coruña a la altura del centro comercial Alcampo e involucró a un turismo y un autobús.

El segundo ocurrió apenas unos minutos después entre dos turismos.

Ambos accidentes cortaron el tráfico en un carril y provocaron retenciones.

Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil, así como una ambulancia.

Después se produjo otro accidente a la misma altura, pero el sentido inverso. Sin embargo, la Policía Local consiguió despejar el carril apartando los coches a un lado de manera que no generaron graves retenciones.

Donde sí, están teniendo lugar más retenciones es en la avenida de Buenos Aires, otra zona muy sobrecargada porque forma parte del Paseo Marítimo. También se trata de un alcance y tuvo lugar a las 8.30.