A Coruña

Segunda jornada de huelga en las escuelas deportivas de A Coruña con concentración en Riazor

Redacción
09/01/2026 18:00
Segunda jornada de huelga
Segunda jornada de huelga
Cedida
La totalidad del personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña está secundando la segunda jornada de huelga para reclamar el cobro inmediato de sus salarios y que los nuevos pliegos contemplen avances reales nos derechos, tal y como en su día se comprometió el Gobierno local.

En el marco del calendario de huelgas acordado para este mes de enero (que se prolongará el lunes y martes de la próxima semana), las trabajadoras y trabajadores también están realizando movilizaciones para darle más visibilidad su lucha. Si el jueves la protesta se hizo delante del Ayuntamiento, este viernes, desafiando la lluvia y el viento, el personal y docenas de usuarios y usuarias de las instalaciones, se concentraron en el Palacio de Deportes de Riazor. 

Previamente, representantes del personal mantuvieron una reunión con representantes de la Concejalía de Deportes y de la empresa Emvsa que, según informaron, pasará a hacerse cargo del servicio y de los trabajadores y trabajadoras con carácter retroactivo a 1 de enero. Sin embargo, las cantidades económicas a deber con anterioridad (nómina de diciembre, la paga extraordinaria y retrasos) tendrán que ser reclamadas a Serviplus

También se aclaró que no se producirá una subrogación a Emvsa, sino una asunción de funciones manteniendo las condiciones actuales de cada una de las personas trabajadoras. La subrogación se materializará en la siguiente empresa que resulte adjudicataria del servicio. 

La lucha por la mejora de las condiciones continúa

En este encuentro no se trató la cuestión de los pliegos, por lo que el personal mantiene íntegras sus reivindicaciones por unas condiciones laborales y salariales dignas, para eliminar las discriminaciones que existen entre profesionales que desarrollan las mismas funciones y para reducir las elevadas tasas de parcialidad. 

En este sentido, la representación social agradeció la agilidad del Ayuntamiento en la búsqueda de una solución a la insolvencia y mala gestión de Serviplus -problemática de la que los trabajadores y trabajadores no son culpables-, pero recordó que su lucha es para conseguir unas mejoras en los derechos que el propio gobierno se comprometió hay más de cuatro años a incorporar en los siguientes pliegos. 

Manifestación de Riazor la María Pita el próximo lunes

Coincidiendo con la huelga del próximo lunes día 12, el personal ha previsto manifestarse a las 11 horas desde Riazor hasta la Plaza de María Pita, donde ofrecerán diversas actividades deportivas para todas las personas que quieran apoyar sus reivindicaciones.

