Romeo Santos y Prince Royce arrasan en A Coruña: 9.000 entradas vendidas en 24 horas

Prince Royce y Romeo Santos EFE

La respuesta del público al anuncio del concierto conjunto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña ha sido inmediata. En menos de 24 horas desde la apertura de la venta, se han superado las 9.000 entradas vendidas para la actuación prevista el próximo 30 de julio en el Muelle de Batería, un dato que sitúa la cita entre las más demandadas del calendario musical del verano en Galicia.

Los cantantes estarán en la ciudad con el proyecto “Mejor Tarde Que Nunca”, una propuesta artística compartida que llega a los escenarios tras la publicación en 2025 del álbum conjunto “Better Late Than Never”, el primer trabajo discográfico firmado conjuntamente por ambos artistas.

La ciudad se consolida así como una de las paradas más sólidas del recorrido europeo, tanto por volumen de ventas como por velocidad de respuesta del público.

Romeo Santos llega a esta gira como una de las figuras esenciales de la música latina contemporánea, tras haber llevado la bachata a una dimensión global y consolidarla en los grandes escenarios internacionales.

Prince Royce, por su parte, ha construido una carrera marcada por la renovación del lenguaje del género, conectando con nuevas generaciones sin perder el vínculo con sus raíces.

El lanzamiento del álbum conjunto en 2025 supuso un punto de encuentro artístico entre ambas trayectorias, que ahora coinciden sobre el escenario en un formato compartido.

El directo planteado para esta gira propone un diálogo entre ambos repertorios, con una producción de gran formato diseñada para grandes espacios y una puesta en escena pensada para reforzar la conexión con el público.

La propuesta se construye como un encuentro artístico en vivo, más allá de la suma de dos actuaciones independientes, y plantea una celebración colectiva del género ante públicos multitudinarios.

La cita del 30 de julio refuerza además el papel del Muelle de Batería de A Coruña como uno de los principales espacios para conciertos al aire libre en Galicia durante la temporada estival, y consolida a la ciudad como parada habitual de las grandes producciones internacionales que recorren el país cada verano.

Las entradas para el concierto de Romeo Santos & Prince Royce en A Coruña continúan a la venta a través de entradas.com.