A Coruña

El metrosidero del Obelisco muestra síntomas de que empieza a secarse

Las hojas amarillas en la copa no invitan a ser optimista, pero los expertos piden esperar unos días para un diagnóstico

Doda Vázquez
Doda Vázquez
09/01/2026 04:15
Hojas amarillas, junto a otras verdes, en una foto de ayer
Hojas amarillas, junto a otras verdes, en una foto de ayer
Carlota Blanco
El metrosidero que hay junto al Obelisco, en el Cantón Grande, empieza a dar señales de que no está llevando demasiado bien su traslado unos metros más allá del que era su emplazamiento original. Los transeúntes que circulan a diario por esta céntrica zona de A Coruña se han dado cuenta de que las hojas de las ramas más bajas del árbol tienen un color diferente a las de la copa, un tono amarillento que ha empezado a hacer sonar todas las alarmas sobre cuál es su estado de salud.

El ingeniero de montes Carlos Franco explica que la transmisión de savia entre las raíces y la copa se produce de forma lineal y no circular. Es decir, que las raíces de una zona alimentan directamente a las hojas que están justo encima. De tal manera que, si las hojas secas se encuentran solamente en una zona, podría deberse a que las raíces de esa área podrían estar dañadas, probablemente a raíz del traslado. También podría darse la circunstancia de que no hayan arraigado y hayan muerto, con lo que no dan sustento a las ramas.

El metrosidero de Los Cantones

“El problema –explica el experto– sería si esas hojas secas o amarillas están por varias zonas”, porque eso sería una señal de no le está llegando la savia desde las raíces hasta la copa. Echando un vistazo rápido al ejemplar, parece que las hojas secas se encuentran por varios lugares. El color tampoco lleva a ser demasiado optimistas. Está apagado y sin brillo, dos señales claras de que el árbol está sufriendo.

Diagnóstico

De todas formas, habría que esperar algunos días para emitir un diagnóstico definitivo sobre cuál es el auténtico estado del metrosidero. Una vez que pasen los temporales previstos, con todo el viento que traen consigo, será más fácil ver cuántas hojas se han caído y cuántas permanecen en la copa.

La esperanza, según los expertos, sería que, dentro de poco, el árbol empiece a mostrar algunos brotes verdes, cuando las raíces se hayan asentado. Si esto sucede, podría haber una oportunidad para que pohutukawa siguiera en los Cantones.

Mudanza

El árbol fue trasplantado el pasado 26 de noviembre desde su ubicación anterior a la actual en una complicada operación para tratar de que el ejemplar no muriese en el traslado.

Una grúa extensible se encargó de alzar el especimen, de 25 años de edad, para trasladarlo unos metros más cerca del Obelisco. A los operarios encargados de los trabajos les llevó varias horas ejecutar la operación, muy delicada, para asegurarse de que no hacían daño a pohutukawa, como le llaman los habitantes de Nueva Zelanda a esta especie tan abundante en la ciudad.

El motivo de la mudanza son las obras que se están desarrollando en los Cantones. Concretamente, la reconfiguración de los accesos del aparcamiento subterráneo, con mejoras de accesibilidad, como la instalación de un nuevo ascensor conectado con la superficie, que no existe ahora, y que es “imprescindible”, tal y como señalan fuentes municipales, para permitir el acceso a personas con movilidad reducida o carritos de bebé.

