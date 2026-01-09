Los Cines Yelmo de Espacio Coruña cerrarán sus puertas para siempre el 18 de enero

Gente haciendo cola en la entrada de los cines Yelmo de Espacio Coruña Javier Alborés

El cine en A Coruña sigue perdiendo presencia y oferta. El próximo 18 de enero pondrá fin a su legado en la ciudad la cadena Yelmo Cines, con el cierre de las ocho salas que permanecen abiertas en el centro comercial Espacio Coruña. Así se lo comunicó la empresa este viernes a los 14 trabajadores que figuran en plantilla.

La despedida más dolorosa apaga 27 años de recuerdos en el cine de Los Rosales Más información

A pesar de que está proyectada la llegada de un cine de lujo de Yelmo Cines al próximo espacio recreativo Breogán Park, fuentes consultadas por este diario aseguran que no se produciría antes de, como mínimo, un año y medio o dos. Por lo tanto, se apaga así una trayectoria de más de tres décadas, que comenzó en el año 1994 con la apertura de salas de esta cadena en el Centro Comercial Los Rosales, se incrementó en 2009 con los cines de Espacio Coruña, y que empezó a decrecer en enero de 2023 con el cierre de las trece salas de la ubicación primigenia.

Así son los cines que quedan en A Coruña Más información

Los cines de Espacio Coruña tienen una capacidad de 1.294 butacas y son una de las opciones favoritas para los cinéfilos más habituales y de costumbres fijas, toda vez que la famosa tarjeta Yelmo no solamente alivia la inflación del precio del cine en sala, sino que además permite acumular el 5 por ciento del gasto para futuras visitas. Por otra parte, fue uno de los espacios pioneros en la proyección de películas en versión original, algo que se mantendrá hasta su cierre el próximo día 18. Entre otros servicios, también ofreció retransmisiones de eventos en directo, conciertos u óperas.

La oferta de cine comercial en sala en A Coruña quedará únicamente con dos frentes: Cantones Cines, con 7 salas; y las 12 salas de Marineda City, con una capacidad de 2,360 butacas, siendo el más grande de la ciudad. Todo un golpe para una ciudad que presumió en su día, por ejemplo, de tener el cine más longevo de España, el Cine París.

Por otra parte, los cinéfilos tienen también la alternativa de acudir a la Filmoteca de Galicia (antiguo CGAI), gestionada por la Xunta, y a las salas Fernando Rey y Marilyn Monroe del Fórum Metropolitano, bajo el paraguas del Ayuntamiento de A Coruña.