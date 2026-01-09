La Banda del Moko vuelve a actuar en A Coruña y se lleva 1.400 euros de un bar de Elviña

La caja registradora, la caja máquina de juego y la puerta tras el atraco Cedida

La Banda del Moko, el grupo de atracadores adolescentes lleva dos años actuando en A Coruña y su área, supuestamente escogió esta vez el barrio de Elviña y un local de hostelería para hacer caja. Esta vez, la víctima fue El Invernadero y el botín fueron aproximadamente unos 1.400 euros correspondientes a la recaudación de la lotería del Niño (600) y la de la caja registradora (800).

El modus operandi fue el mismo que en el Castiñeira de Curtis, El Abuel@ de A Zapateira o los cuatro locales de la plaza de San Pablo, en octubre de 2024, hasta ahora el robo más sonado de La Banda del Moko: se valieron de una moto para estrellarla contra la puerta y hacerse con el máximo botín en una entrada fugaz y sumamente agresiva (la instalación quedó seriamente dañada y está pendiente del peritaje del seguro).

Según fuentes de la investigación, La Banda del Moko también estaría detrás de los asaltos a las sucursales de Correos de Os Castros y A Sardiñeira en las últimas semanas.

Algunos miembros de la banda ya han alcanzado la mayoría de edad, después de cumplir condena en centros de menores. Sin embargo, otros han presumido de sus 'capturas' a través de las redes sociales, en publicaciones en las que la investigación identificó objetos supuestamente robados.