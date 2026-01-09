Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Félix Arias | “Para mí, la Mardi Gras es ya como una segunda casa, siempre he presentado mis trabajos ahí”

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/01/2026 06:05
El músico y compositor Félix Arias
El músico y compositor Félix Arias
Carlota Blanco
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El músico y compositor Félix Arias presenta esta noche su nuevo trabajo, ‘Perseo y los demás’, con un concierto en una sala más que especial para él, la Mardi Gras (22.30 horas).

‘Perseo y los demás’ es una conjunción de doce canciones, once de producción propia y un poema de Luísa Villalta. Sus creaciones son todas escritas “durante el verano y el otoño, es el fruto de haber estado leyendo poesía y de haber escrito mucho”, explica Arias.

El poema de Villalta es ‘Zarabanda’, “que me recordó la obra de Haendel, la ‘Zarabanda’; es una pieza que además sale en películas como ‘Barry Lyndon’”, apunta el creador, que asegura que es un “poema muy bonito e interesante”. Es una forma, además, de extender su vínculo con las Letras Galegas. “Todos los años, en Monte Alto hacemos una canción al homenajeado”, añade.

Concierto de Guitar Wolf en la Mardi Gras el pasado agosto

Las salas de conciertos apuntalan la agenda cultural de 2026 en A Coruña

Más información

En la Mardi no estará solo. Aunque el concierto sí que empezará “con un set en solitario, con la guitarra española, tocaré parte de este cancionero que acabo de publicar y canciones de toda mi carrera”. Luego, sobre el escenario estará acompañado por José Laredo y Juan Cordonié, al contrabajo y las guitarras.

En su anterior entrevista con El Ideal Gallego, en 2024, aseguraba estar en un periodo de transición, tocando varios géneros. Cuestionado sobre cómo afronta ahora el año 2026, responde sonriendo: “Un poco igual, no tengo unas expectativas muy diferentes. Nada que no sea seguir escribiendo. En aquel momento también os decía que escribir, para mí, es una necesidad, las cosas me vienen a la cabeza y las necesito sacar de mi habitación”. A todo esto, Arias añade: “Ojalá con este trabajo consiga tocar mucho, pero me conformo con lo que venga”.

Vínculo con la Mardi Gras

La presentación de ‘Perseo y los demás’ es también una suerte de confirmación del paso del tiempo. Y es que este año se cumplen dos décadas desde que diera a luz a su primer disco en solitario. “Efectivamente, en 2006 saqué ‘Manchados de tinta’, 20 años ya, caray”, reconoce entre risas.

Y da la casualidad de que “también lo presenté en la Mardi Gras”. “Para mí, es una segunda casa, porque, de hecho, cuando la inauguraron en el 99, yo ya tenía vínculo con ellos”, explica el músico. “He tocado un montón allí, siempre he presentado mis trabajos ahí, he tocado con Guru Deva, estuvimos un par de años tocando un domingo al mes con Los Plutones, que era un grupo de rock and roll para niños, he ido un montón a tocar con otros artistas y encima vivo al ladito”, explica con una sonrisa. “Tengo un vínculo muy cercano”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Una persona camina por Arteixo

Arteixo inicia 2026 por encima de los 35.000 habitantes y su tasa de extranjeros crece un 12,3%
Noelia Díaz
Román García, en acción en una pasada edición de la Gala Terra de Maxia

A Coruña vivirá un sábado mágico para recaudar fondos para curar a niños enfermos
Lucía Crujeiras
Eclipse parcial de sol @Quintana

El eclipse total adelanta un 40% las reservas hoteleras en A Coruña
Lara Fernández
Un hombre camina frente al Meliá María Pita

A Coruña, la ciudad de las 81 estrellas
Lara Fernández