Félix Arias | “Para mí, la Mardi Gras es ya como una segunda casa, siempre he presentado mis trabajos ahí”

El músico y compositor Félix Arias Carlota Blanco

El músico y compositor Félix Arias presenta esta noche su nuevo trabajo, ‘Perseo y los demás’, con un concierto en una sala más que especial para él, la Mardi Gras (22.30 horas).

‘Perseo y los demás’ es una conjunción de doce canciones, once de producción propia y un poema de Luísa Villalta. Sus creaciones son todas escritas “durante el verano y el otoño, es el fruto de haber estado leyendo poesía y de haber escrito mucho”, explica Arias.

El poema de Villalta es ‘Zarabanda’, “que me recordó la obra de Haendel, la ‘Zarabanda’; es una pieza que además sale en películas como ‘Barry Lyndon’”, apunta el creador, que asegura que es un “poema muy bonito e interesante”. Es una forma, además, de extender su vínculo con las Letras Galegas. “Todos los años, en Monte Alto hacemos una canción al homenajeado”, añade.

En la Mardi no estará solo. Aunque el concierto sí que empezará “con un set en solitario, con la guitarra española, tocaré parte de este cancionero que acabo de publicar y canciones de toda mi carrera”. Luego, sobre el escenario estará acompañado por José Laredo y Juan Cordonié, al contrabajo y las guitarras.

En su anterior entrevista con El Ideal Gallego, en 2024, aseguraba estar en un periodo de transición, tocando varios géneros. Cuestionado sobre cómo afronta ahora el año 2026, responde sonriendo: “Un poco igual, no tengo unas expectativas muy diferentes. Nada que no sea seguir escribiendo. En aquel momento también os decía que escribir, para mí, es una necesidad, las cosas me vienen a la cabeza y las necesito sacar de mi habitación”. A todo esto, Arias añade: “Ojalá con este trabajo consiga tocar mucho, pero me conformo con lo que venga”.

Vínculo con la Mardi Gras

La presentación de ‘Perseo y los demás’ es también una suerte de confirmación del paso del tiempo. Y es que este año se cumplen dos décadas desde que diera a luz a su primer disco en solitario. “Efectivamente, en 2006 saqué ‘Manchados de tinta’, 20 años ya, caray”, reconoce entre risas.

Y da la casualidad de que “también lo presenté en la Mardi Gras”. “Para mí, es una segunda casa, porque, de hecho, cuando la inauguraron en el 99, yo ya tenía vínculo con ellos”, explica el músico. “He tocado un montón allí, siempre he presentado mis trabajos ahí, he tocado con Guru Deva, estuvimos un par de años tocando un domingo al mes con Los Plutones, que era un grupo de rock and roll para niños, he ido un montón a tocar con otros artistas y encima vivo al ladito”, explica con una sonrisa. “Tengo un vínculo muy cercano”.