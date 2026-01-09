Elías Bendodo: "Venezuela está mejor sin Maduro, Rusia sin Putin y España sin Sánchez"

El presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo Quintana

El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, visitó A Coruña este viernes para presentar, de la mano de cargos locales y autonómicos, la 28ª Interparlamentaria del Partido Popular, que se celebra en la ciudad este fin de semana.

Vivienda, empleo, regeneración democrática y seguridad son las principales temáticas sobre las que versará esta iniciativa, que tiene como eslogan la frase 'Por lo importante'. "Es lo que realmente preocupa a la gente", aseguró.

Durante la presentación del programa, Bendodo también realizó duras críticas hacia al PSOE y a su presidente, Pedro Sánchez. "Venezuela está mejor sin Maduro, Rusia sin Putin y España sin Sánchez", afirmó.

El vicesecretario nacional insistió que el presidente del Gobierno ha matado al partido socialista. "Ha matado al PSOE, que va a desaparecer. Ahora existe el partido sanchista, al que le queda poca vida", avisó.

También criticó el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, de la nueva financiación autonómica: "Es una patada a la igualdad y la unidad de España".

Actividades

El Partido Popular celebra este fin de semana su XXVIII Interparlamentaria nacional en A Coruña, una cumbre de sus diputados, senadores y eurodiputados que tendrá lugar los días 10 y 11 de enero en el Palexco con el objetivo de definir la estrategia política del partido para este nuevo ciclo parlamentario y electoral.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside esta iniciativa, que tiene también un componente estratégico de cara al inicio del nuevo periodo de sesiones en las Cortes Generales y el Parlamento Europeo en 2026.

Habrá cuatro mesas de debate y una de portavoces. Elías Bendodo será el encargado de resumir las conclusiones. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, serán los encargados de poner el cierre el próximo domingo.

El acto para hacer público el programa contó con la presencia del presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo; la secretaria xeral del PP gallego, Paula Prado; y del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.