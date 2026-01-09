El nuevo restaurante asiático del centro de A Coruña con una vajilla imperial

La degustación de Donaya Carlota Blanco

La 'familia' de Donaya ya tiene trillizos. En un tiempo récord, esta fusión entre restaurante 'panasiático', supermercado y tienda especializada se ha hecho no solamente un hueco en el corazón de los coruñeses. En muchos casos es una de las opciones predilectas a la hora de organizar un plan entre amigos o la versión moderna de 'hacerse un chino'. Y es que ese es precisamente el acierto y el porqué de haber dado en el clavo: actualizar el concepto tradicional de experiencia y brindar a quienes conocen el continente un sabor mucho más cercano y real. Así, la plaza de la Galera acogió la tercera de las aperturas de la marca, que se instaló en la ciudad en junio de 2024 y que ha crecido por encima de cualquier rival.

El nuevo Donaya se sitúa en el número 40 de la plaza de la Galera, donde durante muchos años estuvo O Candil. Es, quizás, la mejor representación de los nuevos tiempos para la hostelería: lo excesivamente tradicional o clásico cede ante lo global, siempre y cuando lo global sea concebido como casero. Y nada mejor que presentarse en sociedad con una macrodegustación que deje ganas de más. Eso, precisamente, es lo que pareció pensar Fang Fang Jin, la propietaria, a la hora de diseñar la fiesta de inauguración. Unos 50 invitados se reunieron alrededor de una mesa redonda, en la que fueron pasando todos los grandes reclamos que tendrá el nuevo Donaya. Si el primigenio de la calle Torreiro se especializa en ramen, el nuevo punto de venta es un híbrido entre cocina y supermercado, con varios platos fuertes: los sandos, unos sánwiches japoneses, y los donburis, básicamente platos calientes de carne o verdura servidos sobre arroz jazmín. No obstante, otro punto importante es el concepto de picoteo en las 13 mesas de las que dispone el local, sin olvidar el irrenunciable ramen.

Cerámica

Pero lo realmente sorprendente, y que no tiene paragón en la hostelería de A Coruña, es el hecho de que lo mismo se puede viajar a Corea del Sur para degustar un plato típico, que preparar un recibimiento en el hogar propio con la cerámica de ocasiones especiales que sacaría un anfitrión chino. Y es que en en estante de venta llama poderosamente la atención y destaca Jing de Zhen, un tipo de vajilla que hasta Fang Fang Jin califica de “Sergadelos chino”. “Todo el mundo lo tiene guardado para eventos como cumpleaños”, dice.

Preguntada sobre el secreto de su éxito, Fang Fang afirma: “Creemos que hemos triunfado por haber introducido comida de la calle para gente joven, de una forma desenfadada y leal. Influye mucho que la gente viaja a Asia cada vez más, y lo que prueban deja un recuerdo que quieren repetir en la experiencia con nosotros”, subraya.

Donaya, que hace referencia a una zona del sur de China, se suma así a Donaya Market, un supermercado de 400 metros cuadrados en A Grela (Isaac Peral), y a su casi vecino restaurante de Torreiro con San Andrés, con cocina abierta todo el día. El próximo paso es dotar al Donaya Market de un restaurante semejante al de sus dos hermanos.