El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Espacio Avenida de Abanca recibe un 'excelente' en sostenibilidad

Redacción
09/01/2026 13:56
Patricia Rodríguez, certifications manager de BREEAM; Carlos Calvo, director general de ITG; Óscar Salgado, director territorial A Coruña de Abanca; Pilar Ceide, gerente de Proyectos del área de Inmuebles de Abanca, y Mara R. Hermida, technical manager de
Patricia Rodríguez, de Breeam; Carlos Calvo, director de ITG; Óscar Salgado, director en A Coruña de Abanca; Pilar Ceide, gerente de Proyectos de Inmuebles de Abanca, y Mara R. Hermida, de Breeam
Abanca
El Espacio Avenida de Abanca ha obtenido la certificación Breeam ES Nueva Construcción con la calificación Excelente, que acredita la sostenibilidad del último edificio que se ha incorporado a la red del banco en A Coruña tras la rehabilitación integral del inmueble que albergó el histórico Cine Avenida

Este viernes, el director general del centro tecnológico ITG (entidad que gestiona el certificado en España), Carlos Calvo, ha hecho entrega de la placa acreditativa al director territorial en A Coruña de Abanca, Óscar Salgado, y la gerente de Proyectos del área de Inmuebles de Abanca, Pilar Ceide. En el acto también estuvieron presentes, por parte de Breeam ES, Mara R. Hermida, technical manager, y Patricia Rodríguez, certifications manager

El edificio, con una superficie útil de 3.228 m² destinada a actividad financiera y comercial, se ha desarrollado siguiendo criterios ambientales avanzados desde la fase de diseño. 

La certificación Breeam, llevada a cabo por la Asesora Breeam Elisa Castaño Alarcón, avala el compromiso de Abanca con un modelo de edificación más eficiente, responsable y orientado al bienestar de las personas, explican desde la entidad. 

Para el director general del centro tecnológico ITG, Carlos Calvo, “que Abanca haya confiado en Breeam ES para certificar este espacio tan emblemático es un orgullo y demuestra la importancia de apostar por la sostenibilidad en los edificios. Espacio Avenida es un ejemplo de cómo una rehabilitación integral puede combinar eficiencia energética, reducción de emisiones y bienestar para las personas sin renunciar al valor patrimonial del edificio”. 

Galería

El cine Avenida descubre su interior tras años de reforma

Así es por dentro el cine Avenida reformado por Abanca para convertirse en su Espacio Avenida en A Coruña @ Quintana (57)Ver más imágenes

ITG es organismo certificador oficial de Breeam en España, que desde 2010 ha avalado la sostenibilidad de más de 4.000 edificaciones. Por su parte, la gerente de Proyectos del área de Inmuebles de Abanca, Pilar Ceide, afirmó: “Adoptar el estándar Breeam como promotores nos ha permitido transformar un icono histórico en un activo de máxima eficiencia que incrementa su valor patrimonial y contribuye a nuestra huella ambiental. Como usuarios, esta certificación avala un entorno saludable y flexible que prioriza el bienestar de las personas, consolidando Espacio Avenida como un referente de sostenibilidad urbana y un punto de encuentro innovador para toda la sociedad gallega. Destacaría la implicación de todos los agentes intervinientes en un proceso integrado desde las fases más tempranas del proyecto hasta la finalización de las obras y el post-construcción”. 

Según explica Abanca, el proyecto ha permitido reducir cerca de un 47% el consumo de energía y las emisiones de CO₂ respecto a un edificio de referencia, gracias a la incorporación de sistemas de climatización de alta eficiencia, iluminación 100% LED y una gestión inteligente de los consumos mediante un sistema centralizado de control. 

Estas medidas se traducen en un importante ahorro energético y en una menor huella ambiental a lo largo de la vida útil del edificio. 

En materia de agua, Espacio Avenida ha logrado una reducción superior al 69% en el consumo de agua potable, gracias al uso de equipos de bajo consumo y a un sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales que abastece la totalidad de los inodoros del edificio. 

La rehabilitación del inmueble también ha destacado por su enfoque en la economía circular, con más del 95% de los residuos de obra valorizados, evitando su envío a vertedero. Asimismo, se ha priorizado la conservación de la estructura original del edificio, manteniendo su fachada y elementos arquitectónicos singulares, lo que refuerza el valor patrimonial de la intervención. 

El proyecto incorpora además zonas ajardinadas y elementos de vegetación integrados en el interior, que contribuyen a mejorar el confort, el bienestar y la calidad ambiental del espacio de trabajo, así como la experiencia de las personas usuarias. Estas actuaciones se completan con un plan específico de protección de la biodiversidad y la creación de nuevos espacios verdes en un entorno urbano consolidado. 

Espacio Avenida recupera un edificio emblemático proyectado por Rafael González Villar e inaugurado en 1941, que permanecía en desuso desde 1998. 

