Suscribete
A Coruña

El edificio en ruinas de la calle Damas ya tiene nuevos dueños

Redacción
09/01/2026 11:59
El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio
El número tres de la calle Damas, cubierto por un andamio
Quintana
El primer edificio que formó parte del Plan de ruinas puesto en marcha por el Gobierno de Inés Rey tendrá nuevo propietario en los próximos días. 

El inmueble forma parte de un programa pionero en Galicia de subastas forzosas, que tiene como objetivo rehabilitar el espacio urbano en los casos en los que, durante años, las personas propietarias de inmuebles en situación de ruina desatendieran los reiterados requerimientos de conservación. 

La Mesa de contratación se reunió este viernes para establecer la subasta ganadora por el edificio de la calle Damas número 3

El inmueble, en estado ruinoso desde hace años, pasará así mediante una subasta forzosa la una nueva persona propietaria. 

Fueron tres las ofertas presentadas, con un precio de salida para la propiedad de 110.884 euros. La mesa propuso la adjudicación del inmueble a cuatro particulares representados por Jorge Vázquez Couto, por ser la oferta más alta presentada, 141.321 euros. 

El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio

Subastan por 110.000 euros una ruina en la Ciudad Vieja de A Coruña

El ganador de la subasta deberá formalizar los trámites precisos para hacer efectiva la compra en los próximos días. 

El novedoso sistema del Plan de ruinas permite que el Ayuntamiento saque a subasta un inmueble cuando la propiedad no actúe sobre él. 

La cantidad recaudada le será entregada al titular actual

Quien resulte adjudicatario de la subasta deberá acometer de manera inmediata, tal y como especifican los pliegos, obras de estabilización de la fachada. 

Además, desde la firma de la compra tendrá tres meses de plazo para presentar un proyecto de reforma para el edificio

El Ayuntamiento impone menos de diez sanciones urbanísticas al año

Los pliegos establecen también un plazo de nueve meses para que la nueva propiedad comience las obras de rehabilitación. 

“Se trata de conseguir que la ciudad no tenga que padecer en sus calles a falta de responsabilidad de quien tiene un inmueble y no acomete las actuaciones de mantenimiento y conservación obligatorias para garantizar la seguridad y la salubridad en la vía pública”, indica la alcaldesa, Inés Rey

El Plan de Ruinas ya permitió que otros inmuebles en la calle Orzán cambiaran de manos en los últimos meses y que se presentaran proyectos para su restauración. La intención del Gobierno municipal es la de seguir aplicando el sistema para evitar espacios degradados en la urbe y para contribuir también a aumentar la bolsa de vivienda disponible.

