El Coliseum, tercer recinto de España con más público en 2025

El Ayuntamiento de A Coruña presentó este viernes el balance de la actividad en el Coliseum en 2025 Andrea Gestal

Top-3 de España y Top-60 del mundo. Ese es el lugar que ocupa el Coliseum. Una posición importante contando con que la ciudad es más pequeña que muchas de las que aparecen en el ranking con ella, con 250.000 habitantes.

Conciertos, conciertos y más conciertos: el calendario cultural de A Coruña para el nuevo año 2026 Más información

El Coliseum “é marca da Coruña, que nos recoñece non só en Galicia senón tamén fora. É un buque insignia”, aseguró Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo al comienzo de su intervención, para dar paso al presidente del recinto, Javier Rodríguez.

Melendi volverá al Coliseum en 2026 tras haber hecho historia hace dos años Más información

El dirigente ha sido claro: el Coliseum ha duplicado su asistencia desde 2019, pasando de 158.120 a 362.054 asistentes, algo que no pasaba desde 1996. Un récord histórico donde ha habido 55 grandes eventos que se traducen en 76 ‘aperturas de puerta'. Además, ha apuntado que la recaudación ha sido de 14.000.000 millones de euros, ‘nada que envidiar’ al Palau, que pese a ser más grande y tener entradas más caras solo llega a duplicar esta cuantía en 2025.

Un total de catorce eventos colgaron el cartel de ‘no hay entradas’ y Rodríguez destacó la aportación de Sabina: “Me quito el sombrero con él”. Además, apuntó que aunque solo una mujer vendiese todo el aforo disponible, Alanis Morissette, asegura que además de cantidad, el género femenino aportó calidad. Y dejó caer, que a nivel internacional, “queda alguna que otra carta que descubrir” en 2026.

Durante el acto, el concejal de Turismo y Cultura de A Coruña también quiso destacar el apoyo de la Xunta en la organización de los conciertos de Fito, Quevedo y Duki.