El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG insta a Inés Rey a que preste la "atención necesaria" sobre la inseguridad vecinal en los Mallos

En septiembre el Pleno aprobó una moción del Bloque para que se abordara el problema de la inseguridad vecinal y se garantizara también la salud pública

Redacción
09/01/2026 17:24
La ronda de Outeiro a su paso por los Mallos
Archivo
El Barrio de los Mallos es una de las áreas de la ciudad con más personalidad propia, caracterizada por su gente trabajadora, el dinamismo de su comercio y también la arquitectura racionalista de muchos de sus edificios. 

Infelizmente, en los últimos tiempos el barrio está siendo noticia por el incremento de la inseguridad vecinal, derivada de una sucesión reiterada de actos vandálicos y de robos. Es por eso que la concejala del BNG y vecina del barrio, Mercedes Queixas, va a llevar la cuestión al Pleno del próximo jueves 15X en forma de ruego oral. 

Sintéticamente, el BNG le pide a la alcaldesa que tome en serio estos problemas de inseguridad -liderando la adopción de medidas- e impulse el cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno el pasado mes de septiembre -a instancias de la formación nacionalista-. 

En definitiva, el Gobierno Local, enfatiza Queixas, tiene que demandar de las fuerzas de seguridad del Estado, a través de la Xunta Local de Seguridad Ciudadana, “la atención necesaria sobre el barrio de los Mallos”. “El vecindario del barrio merece sentirse segura y ser parte de una comunidad amable y confortable. Y para eso tiene que sentir la empatía y la cercanía de un gobierno aliado como primero responsable”, afirma Queixas. 

Recuerda la concejala que en el Pleno de septiembre se dio apoyo unánime la una moción del BNG para lidiar con este problema de forma integral, esto es, por una parte atendiendo los problemas de inseguridad vecinal y por otra prestando atención a la salud pública, con especial énfasis al tratamiento de las personas drogodependientes y en riesgo de exclusión social.

