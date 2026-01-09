El eclipse total adelanta un 40% las reservas hoteleras en A Coruña

Eclipse parcial de sol Quintana

El eclipse total de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto se hace notar en las reservas hoteleras de la ciudad. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, señala: “Ahora mismo tenemos registradas aproximadamente un 40% más de reservas de las que tendríamos habitualmente a fecha de hoy”. A Coruña, además, es un destino clave para ver este fenómeno, ya que en la ciudad se podrá contemplar en su totalidad, algo que no ocurrirá en toda Galicia. El también director del NH Collection Finisterre añade, no obstante, que “el mes de agosto es temporada alta, con lo cual, con eclipse o no, ya acabaríamos con una media del 90% de ocupación”. La clave está, por lo tanto, en el hecho de que “se han adelantado mucho las reservas, ya que la gente quiere venir a ver este evento en la ciudad”.

Unido a ello, adelanta, en la urbe se celebrarán “dos pequeños congresos relacionados con la astronomía”, lo que permitirá atraer incluso a más visitantes de este perfil. Así, debido al eclipse, los hoteles de A Coruña llenarán sus plazas antes de tiempo. La ciudad no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905, y el siguiente no será hasta el año 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Un eclipse de Sol total se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar, y los expertos ya se atreven a calificarlo como el evento astronómico del siglo.

