A Coruña vivirá un sábado mágico para recaudar fondos para curar a niños enfermos

No hay mejor plan de fin de semana que aquel que, además de ser entretenido, tiene un fin solidario. Quizás esa es la razón por la que, año tras año, la Gala Terra de Maxia a favor de la ONG Tierra de Hombres logra el lleno e incluso deja a personas fuera. Este año, el evento alcanza la edición número 16 y espera la misma respuesta. Con dos funciones a las 17.00 y a las 19.00 horas este sábado día 10, cuatro grandes ilusionistas llenarán el evento de una magia que tiene el poder de salvar vidas.

Serán Kiko Pastur, Mago Rebo, Mago Rufus, Victor Noir y Román García, que ejercerá como maestro de ceremonias, los que pondrán su magia al servicio de la ONG cuyo proyecto más destacado es ‘Viaje hacia la vida’, a través del que traen a niños con enfermedades del corazón de países extranjeros para operarlos en A Coruña.

Aunque el elenco de magos suele ser el mismo cada año, con alguna variación, los espectáculos nunca son iguales. “Siempre tratamos de estrenar números nuevos y ser un poco originales en ese sentido”, explica el mago Román García.

Para él, formar parte de un evento de estas características es emocionante desde todos los puntos de vista. “Poder participar en un espectáculo con un fin solidario es muy gratificante, pero además es una oportunidad para ver a viejos amigos y hablar de magia y hasta tiene un componente publicitario. Siempre considero que recibimos mucho más de lo que damos”, asegura el ilusionista.

Para todos los públicos

Este espectáculo está pensado para todos los públicos, algo que para García es un plus. Aunque él comenzó haciendo magia para adultos, ha encontrado el gusto en actuar para el público infantil y reconoce que elegir entre uno y otro es un poco como escoger entre papá y mamá.

“Cada uno tiene un lenguaje distinto y hay muchos trucos que están pensados para que el adulto lo interprete de una manera y el niño de otra. Quizás sea una pequeña dificultad, pero te permite enriquecer el show y hacer cosas que con otro público no podrías hacer”, explica el ilusionista coruñés.

Aunque lo cierto es que cada vez “los niños son menos niños” y el mundo digital ha mudado el poder del asombro de antaño: “Ahora tú te pones a levitar y a lo mejor el chaval ya lo ha visto en la televisión y no se sorprende tanto. En cambio, con otro tipo de juegos interactúa más”.

Precisamente, la magia de salón que se podrá disfrutar en el evento solidario de Tierra de Hombres se presta para la participación del público. “A todo el mundo le gusta”, asegura García, quien incide también en que el espacio es perfecto: “No es especialmente grande y eso hace que la magia se vea muy bien”.

Una ciudad solidaria

El lleno de otros años demuestra la solidaridad de A Coruña y el apoyo a una ONG que da una segunda vida a niños desahuciados. De hecho, el mejor recuerdo que se lleva Román García es ver a los pequeños recuperados disfrutando de la gala.

“Yo siempre digo que lo de ser solidario en nuestro caso es muy relativo porque nos pasamos una tarde haciendo lo que más nos gusta. Ahora bien, ver a una familia de acogida que se desvive por un niño, me parece enternecedor y para valorarlo”, asegura el ilusionista.

Las entradas para este evento, con la colaboración del Ayuntamiento, se pueden adquirir en la web de Ataquilla, en la plaza de Ourense o el propio día en el Forum por un precio de 8,80 euros.