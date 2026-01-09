Así será la nueva fábrica de Amper en Arteixo: cuesta 7,8 millones de euros y se dividirá en dos recintos

Obras de la nueva fábrica de Amper en Arteixo Patricia G. Fraga

El grupo Amper, a través de su filial Electrotécnica Industrial y Naval (Elinsa), que tiene sede en A Coruña y está especializada en equipos de conversión de potencia, anunció en el mes de enero de 2024 que construirá una nueva fábrica en el polígono de Morás (Arteixo) para aumentar su capacidad de producción. Su coste será de 7,8 millones de euros.

Dos años después, este proyecto empieza a ser una realidad. Los trabajos avanzan y ya se puede contemplar cómo es el esqueleto y el tamaño de esta factoría, que tiene de vecina a la fábrica de Estrella Galicia.

La licencia de obra que recibió Elinsa por parte del Ayuntamiento arteixán le permite construir “una nave industrial para el sector naval”, que tendrá una altura de 11,6 metros, y un “edificio representativo de uso administrativo”, cuya altura será de 14 metros. El recinto contará con un total de 138 plazas de aparcamiento y 83 árboles.

Esta instalación, que se sitúa en la calle Cova do Ouro del polígono de Morás, ocupará 10.673 metros cuadrados y el presupuesto de ejecución material asciende a casi 7,8 millones de euros.

Límite

Elinsa cuenta en la actualidad con una fábrica en el polígono de A Grela, en A Coruña, que elabora equipos de conversión de potencia, unos dispositivos electrónicos que transforman la energía eléctrica de una forma a otra.

Amper, empresa matriz de Elinsa, señaló, en el momento de hacer público esta iniciativa hace dos años, que esta instalación han alcanzado su “límite de capacidad” y que es necesario el proyecto de Morás para “continuar cubriendo las necesidades del mercado”.

“La nueva fábrica tendrá una capacidad de más del doble de la disponible en las instalaciones actuales”, explicó Amper.

Venta

Amper y Elinsa firmaron el pasado mes de diciembre un acuerdo por el que Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), invierte 41,2 millones de euros en Elinsa, mediante la realización de una ampliación de capital, para adquirir un 25% de la compañía.

Esta inversión complementará las realizadas por Amper hasta la fecha, y, entre otras cuestiones, permite financiar la construcción de la nueva fábrica de Morás, que duplica las actuales capacidades de fabricación de equipos de electrónica de potencia para la inversión y el almacenamiento de energía, los cuales esencialmente serán exportados a mercados internacionales”, según detalló la empresa.

Elinsa nació en 1968 y se dedica al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, a la automatización y control, y al diseño y fabricación de cuadros eléctricos. Cuenta con delegaciones en Vigo y Lugo y Macapá (Brasil). La sede central se encuentra en la actualidad en el polígono de A Grela.