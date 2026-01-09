Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así será la nueva fábrica de Amper en Arteixo: cuesta 7,8 millones de euros y se dividirá en dos recintos

La construcción de la factoría avanza dos años después de haber sido anunciado el proyecto

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/01/2026 20:00
Obras de la nueva fábrica de Amper en Arteixo
Obras de la nueva fábrica de Amper en Arteixo
Patricia G. Fraga
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El grupo Amper, a través de su filial Electrotécnica Industrial y Naval (Elinsa), que tiene sede en A Coruña y está especializada en equipos de conversión de potencia, anunció en el mes de enero de 2024 que construirá una nueva fábrica en el polígono de Morás (Arteixo) para aumentar su capacidad de producción. Su coste será de 7,8 millones de euros.

Dos años después, este proyecto empieza a ser una realidad. Los trabajos avanzan y ya se puede contemplar cómo es el esqueleto y el tamaño de esta factoría, que tiene de vecina a la fábrica de Estrella Galicia.

Edificio de Zara en Arteixo, cuya fachada fue fabricada por Aluman

Diez edificios emblemáticos que llevan la impronta de Aluman, empresa con sede en Galicia

Más información

La licencia de obra que recibió Elinsa por parte del Ayuntamiento arteixán le permite construir “una nave industrial para el sector naval”, que tendrá una altura de 11,6 metros, y un “edificio representativo de uso administrativo”, cuya altura será de 14 metros. El recinto contará con un total de 138 plazas de aparcamiento y 83 árboles.

Galería

Así se está construyendo la nueva fábrica de Amper en Arteixo

Los trabajos avanzan y ya se puede contemplar cómo es el esqueleto y el tamaño de esta factoría, que tiene de vecina a la fábrica de Estrella GaliciaVer más imágenes

Esta instalación, que se sitúa en la calle Cova do Ouro del polígono de Morás, ocupará 10.673 metros cuadrados y el presupuesto de ejecución material asciende a casi 7,8 millones de euros.

Límite

Elinsa cuenta en la actualidad con una fábrica en el polígono de A Grela, en A Coruña, que elabora equipos de conversión de potencia, unos dispositivos electrónicos que transforman la energía eléctrica de una forma a otra.

Amper, empresa matriz de Elinsa, señaló, en el momento de hacer público esta iniciativa hace dos años, que esta instalación han alcanzado su “límite de capacidad” y que es necesario el proyecto de Morás para “continuar cubriendo las necesidades del mercado”.

Consejo de Administración de Inditex, durante la Junta de Accionistas de 2025

El regalo de Reyes que Inditex ha traído a sus accionistas: un récord histórico

Más información

“La nueva fábrica tendrá una capacidad de más del doble de la disponible en las instalaciones actuales”, explicó Amper.

Venta

Amper y Elinsa firmaron el pasado mes de diciembre un acuerdo por el que Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), invierte 41,2 millones de euros en Elinsa, mediante la realización de una ampliación de capital, para adquirir un 25% de la compañía.

Obras de la nueva fábrica de Amper en Arteixo
Obras de la nueva fábrica de Amper en Arteixo
Patricia G. Fraga

Esta inversión complementará las realizadas por Amper hasta la fecha, y, entre otras cuestiones, permite financiar la construcción de la nueva fábrica de Morás, que duplica las actuales capacidades de fabricación de equipos de electrónica de potencia para la inversión y el almacenamiento de energía, los cuales esencialmente serán exportados a mercados internacionales”, según detalló la empresa.

Elinsa nació en 1968 y se dedica al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, a la automatización y control, y al diseño y fabricación de cuadros eléctricos. Cuenta con delegaciones en Vigo y Lugo y Macapá (Brasil). La sede central se encuentra en la actualidad en el polígono de A Grela.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Jesús Veiga (i) y Juan Antonio Maceiras (d), el día de la dimisión del segundo como alcalde de Miño

Piden inhabilitación para dos exalcaldes de Miño y cinco años de prisión para Jesús Veiga por prevaricación y malversación
Lucía Tenreiro
Taquilla de Yelmo Cines, en A Coruña

Los Cines Yelmo de Espacio Coruña cerrarán sus puertas para siempre el 18 de enero
Guillermo Parga
El ideal gallego

Abre el plazo de inscripción para el V Intercambio Escolar Eje Atlántico
Redacción
Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena

El Ayuntamiento de Sada licita la primera fase de la reforma del Campo de Fútbol As Mariñas - Andrés Pena
Redacción