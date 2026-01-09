Mi cuenta

A Coruña

Aparece un delfín muerto en la playa de Riazor

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/01/2026 12:51
Delfín muerto hallado en la playa de Riazor
Delfín muerto hallado en la playa de Riazor
Bomberos de A Coruña
Los Bomberos de A Coruña recuperaron este viernes en la playa de Riazor el cadáver de un delfín que apareció varado en el arenal. Según informaron desde el servicio de emergencias, el arroaz fue avistado algo más tarde de las diez y media de la mañana, cuando recibieron el aviso de la incidencia, de la que también se ocuparon agentes de la Policía Local. 

El suceso recuerda a otros semejantes vividos tanto en las playas urbanas de A Coruña como en su entorno. Así, hace menos de un mes Salvamento Marítimo recuperó del mar el cadáver de una gran ballena que flotaba frente a las costas coruñesas y ponía en peligro a los navegantes en la zona. El cuerpo del cetáceo fue llevado a Oza, donde fue despiezado en una complicada operación debido a su gran tamaño.

Rescate cuerpo ballena

Treinta toneladas de ballena, a punto para el despiece en A Coruña

Más información

El pasado año, en el mes de marzo, un grupo de jóvenes consiguió salvar a un pequeño delfín que había quedado varado en la playa del Orzán tras sufrir el ataque de un tiburón. Los chavales lograron, con la ayuda también de agentes de la Policía, devolver al agua al delfín que, sin embargo, terminó muriendo por las heridas sufridas y apareció muerto unos días después en la costa herculina. 

Delfín varado en el Orzán (5)

Salvado un delfín que quedó varado en la playa del Orzán, en A Coruña, tras ser atacado por un tiburón

Más información

Un par de semanas antes, en febrero de 2025 otro delfín apareció muerto en el Orzán envuelto en unas redes de pesca, lo que apuntó a que se trató de un incidente con algún barco pesquero, una situación que desde el Cemma calificaron como "bastante común".

Hallan el cadáver de un delfín en Orzán

Más información
