A Coruña

Adiós al olor que enamoró a Riazor durante tres décadas

La confitería Waldo cerró un ciclo de 31 años con un último gesto: donará el excedente a la Cocina Económica

Guillermo Parga
Guillermo Parga
09/01/2026 18:00
Waldo y Mari Carmen, el matrimonio que durante décadas gestionó la confitería, se despide para El Ideal Gallego
Waldo y Mari Carmen, el matrimonio que durante décadas gestionó la confitería, se despide para El Ideal Gallego
Quintana
Si preguntasen a los turistas que visitan A Coruña a qué huele la ciudad, seguramente muchos responderían que a mar. Sin embargo, puede que por tenerlo interiorizado desde la cuna, los habitantes de uno de los barrios más próximos al mar tienen claro que la zona tiene otro aroma característico: el de la confitería Waldo. Al menos, durante el ciclo de 31 años que ayer se cerró de forma definitiva, y que parece dejar un profundo vacío en el corazón de todo el vecindario.

Waldo Ferrio, creador de algunas de las tartas más originales durante décadas, posa en su local de Manuel Murguía

El hombre que revolucionó los cumpleaños y las despedidas de soltero en A Coruña se jubila

Así se lo hizo saber un cliente anónimo. Antes de que Waldo y su esposa Mari Carmen abriesen las puertas del negocio de Manuel Murguía por última vez, se encontraron un emotivo mensaje de despedida: “¡Enhorabuena, mañana no hay que madrugar! Gracias por tantos años provocando un olor maravilloso en nuestro portal, ¡salud!”. Y es que la confitería que revolucionó las celebraciones de cumpleaños y las despedidas de solteros en toda la ciudad era parada habitual, y diaria, para todo un barrio que se enganchó de sus sánwiches de miga, sus alfajores y las tartas para una veintena de comensales. De hecho, de todo eso apenas quedaban existencias antes del servicio de la tarde. La propiedad aprovechó para tener un gesto con su legión de fans y bajó los precios a la mitad. El excedente lo donará a la Cocina Económica, como ha hecho a lo largo de estas tres décadas.

El final

Nada en la última jornada de la confitería Waldo fue como una jornada al uso. Resulta curioso cómo muchos clientes, algunos más habituales que otros, entraron con un abrazo y se marcharon entre lágrimas. Quizás cuestión de despedirse de una parte de su rutina, o también de alguien que, además de las tartas más originales que se recuerdan, brindó en ese tiempo un trato cercano, personal y amable. Mari Carmen, más efusiva que Waldo, apenas pudo contener las lágrimas. “Waldo no se emociona, y si tiene que estar más semanas me deja aquí plantada a mí también”, bromea. “La verdad es que estamos deseando jubilarnos”, añade.

Merlin de la Rosa y Yoel Mejía, con algunas de las raciones y tapas de toda la vida del Puerta del Sol

La impresionante sorpresa en el retorno de un templo de las tapas en A Coruña

Pocos lo adivinarían por la emoción de esas últimas horas. En el turno de la tarde, de hecho, muchos llegaron pidiendo los últimos alfajores, los sándwiches finales o simplemente un último trozo de pastel. La delicia de miga hacía tiempo que se había agotado, pero en realidad se trataba de algo así como el ceremonial de arrancar un trozo de césped y quedárselo de recuerdo tras un triunfo deportivo. El futuro de Waldo, la confitería, pasa ahora por un maestro pastelero de Madrid, que cambiará sustancialmente el modelo de negocio y lo enfocará a la degustación. Y es que, como en todo el comercio de proximidad, mantener el modelo sin los protagonistas originales se hubiera hecho un poco extraño después de tres décadas. Es algo así como Queen sin Freddie Mercury o The Doors sin Jim Morrison.

Para el recuerdo queda aquella rapsodia bohemia que supusieron las tartas eróticas, los motivos personales sobre un campo de fútbol o los alfajores más deseados de la ciudad

