Abre el plazo de inscripción para el V Intercambio Escolar Eje Atlántico

El 12 de enero se abre el plazo de inscripciones para los centros educativos que quieran optar a participar en el V Intercambio Escolar Eje Atlántico 2025-26, que en esta ocasión llevará a cabo con la ciudad de Guimaraes, en el norte de Portugal. Los colegios interesados deberán presentar, antes del día 31 de este mes, una memoria con actividades propuestas para hacer en A Coruña cuando llegue aquí el alumnado escogido.

A su vez, la clase coruñesa elegida pasará tres días (entre abril y mayo de este año) con todos los gastos pagos en la población portuguesa para conocer su cultura y su patrimonio. La memoria debe ser remitida a la dirección de correo electrónico educacion@coruna.gal. Tendrá una extensión máxima de 20 páginas con letra arial 11 e interlineado simple, y podrá ir acompañada de documentos gráficos explicativos. También irá acompañada por una hoja inicial que incluirá: el nombre y objeto del proyecto, nombre del centro educativo, nombre del grupo a lo que pertenece el trabajo (5º A, 6º C...), y el profesado responsable del mismo.

Los proyectos deben incluir aspectos que promuevan el conocimiento de la ciudad de A Coruña y del grupo escolar coruñés al grupo escolar portugués visitante y, especialmente, actividades en la ciudad y en el centro educativo. Con este programa se busca facilitar el intercambio entre escolares de los diferentes municipios de Galicia y Norte de Portugal integrantes del Eje Atlántico. Cada año, se efectúa un sorteo en el que la cada población del Eje le toca otra, con la que efectúa el intercambio. El grupo escolar seleccionado deberá estar integrado, como máximo, por 30 participantes, contado a dos docentes (es decir, un tope de 28 alumnos) de 5º o 6º de primaria de alguno colegio público de A Coruña.

“Iniciativas como esta son primordiales, para transmitir el vecindario y cercanía #cultural a las personas más nuevas, mas también forman parte de las apuestas educativas del Gobierno de Inés Rey”, apuntó el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego