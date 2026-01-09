A Coruña, la ciudad de las 81 estrellas

Un hombre camina frente al Meliá María Pita Quintana

La ciudad de cristal es también una ciudad superestrella. Hasta 81 astros distinguen los 25 hoteles de A Coruña, la tercera de las siete grandes urbes gallegas en número de alojamientos de una a cinco estrellas. En realidad, el hotel número 25 todavía está en camino, tras concederse ayer la licencia para su construcción en el polígono de A Grela. Será de dos estrellas. Estas representan un estándar de calidad que facilita la comparación entre los diferentes alojamientos, teniendo en cuenta sus servicios y comodidades. Y en esto, A Coruña destaca sobre otras.

El primer puesto es para Santiago, con 69 hoteles y 176 distintivos, seguido por Vigo, con 49 y 126

Si bien la urbe solo cuenta actualmente con un hotel cinco estrellas, el NH Collection Finisterre, tiene catorce de cuatro, la cifra más elevada, solo igualada por Vigo. En el cómputo global, A Coruña está en tercera posición, superada por Santiago, con 69 hoteles y 176 estrellas, y Vigo, con 49 alojamientos hoteleros y 126 distintivos. La lista la completan Lugo, con 19 hoteles y 49 estrellas; Pontevedra, con 17 y 32; Ourense, con 16 hoteles y 19 insignias; y Ferrol, con siete establecimientos y trece estrellas. Mientras A Coruña sobresale por su amplio número de cuatro estrellas, Santiago lo hace por los alojamientos de tres. El resto de ciudades tienen un reparto similar de clasificaciones.

Cinco estrellas

Además del mencionado NH Collection Finisterre de A Coruña, Galicia tiene otros seis hoteles de cinco estrellas. Santiago, con cuatro, tiene la mayoría: Hostal de los Reyes Católicos, Palacio del Carmen, NH Collection Santiago y Eurostars Araguaney. Los dos restantes están en Vigo, siendo estos el Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort y el Gran Hotel Nagari. Ninguna otra ciudad gallega cuenta con un hotel con la máxima calificación a la que puede optar un alojamiento.

Cuatro estrellas

A Coruña lidera en esta categoría. Son catorce los hoteles con cuatro estrellas: Meliá María Pita, Riazor, Exe Coruña, Attica 21, Eurostars Ciudad de La Coruña, Eurostars Atlántico, Eurostars Blue Coruña, Hesperia A Coruña Centro, Carrís Marineda, Ibis Styles, AC Hotel, Hotel Plaza, DoubleTree by Hilton y Zenit Coruña.

Vigo también cuenta con catorce inmuebles de este tipo, como el Hotel Boutique Agua de Mar, Maroa, AC Palacio Universal, Axis Vigo, Hotel Vigo Los Galeones Affiliated by Meliá, Zenit Vigo, Hotel Bahía de Vigo, Hotel Ciudad De Vigo, NH Collection Vigo, Occidental Vigo, Hesperia Vigo, Eurostars Mar de Vigo, Coia Vigo y Attica 21.

Estrellas y números de hoteles de las siete grandes ciudades gallegas El Ideal Gallego

Santiago tiene diez hoteles con cuatro estrellas. Son el Gran Hotel Los Abetos, Oca Puerta del Camino, Exe Peregrino, Eurostars Gran Hotel, Eurostars San Lázaro, Santiago Plaza by Meliá, Hotel Compostela, San Francisco Hotel Monumento, A Quinta da Auga y Virxe da Cerca.

Lugo y Ourense cuentan ambos con siete alojamientos clasificados con este estándar. El primero: Gran Hotel Lugo, Mercure Lugo Centro, Torre de Núñez, Méndez Núñez, Hotel Santiago, Esteoeste y Pazo de Orbán. El segundo: NH Ourense, Carrís Cardenal Quevedo, Imi Hotel & Spa, Hotel Princess, Francisco II, Barceló Ourense y Exe Auriense. Completa el listado Pontevedra, con dos: Galicia Palace y su Parador de Turismo.

Tres estrellas

A Coruña solo cuenta con un hotel de tres estrellas, el situado en la avenida de Alfonso Molina, el Hotel Avenida. El que más alojamientos tiene de esta categoría es Santiago, con 21: Gelmírez, Castro, Santiago Apóstol, Exe Área Central, San Lorenzo, Lux Santiago, Nest Style Santiago, Ciudad de Compostela, Praza da Quintana, Alda San Carlos, Ruta Jacobea, Alda San Bieito, Carrís Casa de la Troya, San Vicente, Herradura, Capitol Boutique Hotel, San Miguel, Hotel Altamira, O Desvío, Rúa Villar y Altair.

Vigo dispone de siete hoteles: B & B Hotel Vigo, Las Tres Luces, Oca Ipanema, Caribe motel, Junquera, Hotel Inffinit Vigo y Exe Vigo. Pontevedra cuenta con tres: Hotel Rías Bajas, Virgen del Camino y Dabarca.

Por su parte, Lugo y Ferrol completan la lista de tres estrellas con tres establecimientos cada uno. En el caso de Lugo, son el Hotel Balneario de Lugo, Fórum Ceao y Puerta de San Pedro. Los de Ferrol, el Hotel Valencia, Parador de Ferrol y Alda El Suizo.

Dos estrellas

Siete dobles estrellas tiene A Coruña. Y no son otras que el Maycar, Alda Orzán, Moon, Mar de Plata, Cristal II, Hotel Alda Galería Coruña y City Express Hotel Santa Catalina.

Santiago destaca con diecinueve inmuebles: Universal, Windsor, Punta Cana, Miradoiro de Belvís, Hotel Concheiros, Montes, Montenegro, Moure, Pombal Rooms, Hotel Plaza Obradoiro, A Tafona do Peregrino, Pico Sacro II, Costa vella, Alda Bonaval, Hotel Vía Aetcal, Pazos Alba, Hórreo, Asador de Roxos y Entrecercas.

La ciudad de Vigo, por su lado, tiene trece alojamientos con este estándar: Atlántico, Lino Vigo, Pantón, Compostela, Vigo Plaza, Celta, Hotel Arsus, Hotel Avión, Ogalia, La Suite, Alda Puerta del Sol, Puerta de Gamboa y García Lorca. Pontevedra tiene tres: Alda Pontevedra Estación, Room y Campaniola. Mismo número tienen, de nuevo, Ourense y Lugo, siendo en la primera el Hotel Altiana, Puente Romano y Novo Canido; y en la segunda, Los Olmos, Hotel Darío y Montecarlo.

Una estrella

Nueve estrellas suman los hoteles dentro de esta categoría en A Coruña: Hotel Nido, Cristal, Alda Coruña Mar, Almirante, Nogallás, Francisco Javier, Brisa, Suites y Castiñeiras. Santiago, una vez más, gana al resto de ciudades, con quince establecimientos hoteleros de este tipo: Garcas, Hotel Loop INN Santiago de Compostela, San Lázaro, Capital de Galicia, San Jacobo, Alda Algalia, Casa de Amancio, Avenida, Akelarre, Nest Style Hotel el Camino, Real B & B, Atalaia B & B, Fonte de San Roque, Arca de Mazarelos y Hotel Santa Clara.

Vigo cuenta con trece hoteles de una estrella: Alda Estación, Hotel del Mar, Arias, Chipén, Casablanca, Hotel Princesa, El Águila, Náutico, Hotel O Pazo, Playa de Vigo, Pombal, Playa Santa Baia y Sol-Por.

Pontevedra dispone de nueve alojamientos clasificados con una estrella: Avenida, Pontevedra Confort, Madrid, Comercio, La Paloma, Rúas, Corinto, Boa Vila y Numa Experimental. Ourense tiene seis, siendo estos el Hotel Miño, Alda Estación Ourense, Mabu, Zarampallo, Severino e Irixo.

Lugo también cuenta con seis: Bambú, España, Hotel Ceao, Muralla, Hotel Metropol y Nadela. Completa el listado Ferrol, con cuatro establecimientos de una estrella: el Hotel Real, Almendra, América y Silva.