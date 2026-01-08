Una Torre de Hércules de Lego pone imagen a la rehabilitación de un edificio histórico en A Coruña

Imagen de la torre de Hércules en la fachada del edificio Carlota Blanco

La rehabilitación del histórico edificio de la Casa de la Xunta, situado en el número 88 de la calle San Andrés, ya es visible en el centro de A Coruña a través de un gran cartel publicitario instalado en su fachada. La imagen, impulsada por la empresa Citanias, utiliza una recreación colorista de la Torre de Hércules como elemento central, vinculando la intervención arquitectónica con uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

El cartel, bajo el lema "Desde peques nos apaixona construír”, anticipa una actuación que permitirá transformar este inmueble del siglo XIX en cuatro viviendas destinadas a alquiler accesible para menores de 36 años, en el marco del programa Rexurbe de la Xunta de Galicia. La campaña combina un mensaje visual llamativo con una clara referencia a la identidad coruñesa, reforzando el carácter urbano y patrimonial de la intervención.

En A Coruña, la Xunta ha adquirido dos inmuebles al amparo del programa Rexurbe: el de la calle Santa María 6, donde se proyectan tres viviendas y que se encuentra en fase de redacción del proyecto, y el de San Andrés 88, cuya rehabilitación se inicia ahora. Estas actuaciones buscan recuperar edificios históricos, fijar población y actuar como catalizador de la regeneración urbana en los centros históricos gallegos.

La llamativa presencia de la Torre de Hércules en el cartel publicitario convierte la obra en un nuevo hito visual del centro urbano y anticipando una actuación que marcará el futuro.