Una salida de vía en Alfonso Molina se salda con dos jóvenes heridos

El coche accidentado en Alfonso Molina Cedida

Dos jóvenes resultaron heridos en una salida de vía en Alfonso Molina a primera hora de la tarde de este jueves, en un momento en el que se los desplazamientos se intensifican al coincidir con el cambio de turno laboral o la salida del colegio de muchos niños.

Fue concretamente a las 15.41 horas cuando un coche que circulaba por Alfonso Molina en dirección entrada se salió de la vía y acabó en el jardín de la intersección que conecta la carretera con el barrio de Matogrande.

Los ocupantes y la Policía, en la zona del accidente Eloy TP

Los dos ocupantes del vehículo, dos jóvenes de unos 30 años, resultaron heridos leves en el suceso. Fuentes de la Policía indicarion que ambos salieron por su propio pie y se encontraban en la zona hablando, pero sufrían de molestias debido al impacto.

Pasadas las 17.30 horas, el vehículo ya había sido retirado pero en la zona todavía se encontraban operarios arreglando el destrozo, la mayor parte en la señalización.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local y una ambulancia del 061 que trasladó a los heridos al Chuac.