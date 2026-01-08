"Seguimiento total" en la primera de las cuatro jornadas de huelga en las escuelas deportivas municipales de A Coruña

Jornada de huelga de los trabajadores de las escuelas deportivas municipales Cedida

El cien por cien del personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña secundó este jueves la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas para reclamar el cobro inmediato de los salarios pendientes y la inclusión de mejoras laborales y retributivas en los nuevos pliegos de condiciones del servicio.

Las trabajadoras y trabajadores denuncian que todavía no han percibido la nómina correspondiente al mes de diciembre ni la paga extraordinaria de Navidad, además de arrastrar atrasos salariales desde enero de 2024 en el caso de parte de la plantilla. La huelga continuará los días 9, 12 y 13 de enero.

En esta primera jornada de paro, el personal se concentró ante el Palacio Municipal de María Pita, donde recibió el apoyo de decenas de personas usuarias de las escuelas deportivas, que quisieron mostrar su solidaridad con las reivindicaciones del colectivo.

Aunque las movilizaciones ya estaban convocadas con anterioridad, los paros se producen tras conocerse la decisión del Gobierno local de retirar la prestación del servicio a la empresa Serviplus y que sea la empresa municipal Emuvsa la que asuma de forma provisional la gestión de las instalaciones deportivas. Según la información trasladada, Emuvsa se hará cargo del servicio durante un máximo de seis meses, plazo en el que el Ayuntamiento prevé licitar un nuevo contrato, y asumirá el pago de los salarios una vez se materialice la subrogación del personal.

Desde el colectivo valoran positivamente la rapidez en la toma de esta decisión, pero advierten de que persiste una gran incertidumbre. Desconocen cuándo se producirá el cambio efectivo de empresa, en qué condiciones se realizará la subrogación y qué ocurrirá con las cantidades adeudadas por Serviplus, que incluyen la nómina completa de diciembre, la paga extra de Navidad y los días trabajados hasta que se formalice el traspaso.

“El escenario sigue siendo incierto y, en el mejor de los casos, el personal no empezaría a cobrar hasta el mes de febrero”, señaló el responsable de enseñanza privada de la CIG, Henrique García, quien recordó además que aproximadamente la mitad de la plantilla tiene pendientes atrasos salariales desde enero de 2024.

Más allá del impago de los salarios, el sindicato critica que los futuros pliegos de condiciones contemplen un incremento significativo de la dotación económica del contrato, pero sin reflejar mejoras en las condiciones laborales y salariales que el personal lleva años reclamando. Según García, el aumento presupuestario se destina principalmente a ampliar los servicios de las escuelas deportivas —como campamentos de verano y Navidad o nuevas actividades—, sin abordar cuestiones clave como la dignificación salarial, la eliminación de discriminaciones o la elevada parcialidad en los contratos.

Ante esta situación, el personal ha decidido mantener las cuatro jornadas de huelga y las movilizaciones previstas para este mes.