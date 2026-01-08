Mi cuenta

A Coruña

El regalo con más éxito en las navidades de A Coruña: gafas para ver el eclipse solar

La óptica Sánchez Rubal ofrece kits especiales para el "acontecimiento astronómico del siglo"

Lara Fernández
Lara Fernández
08/01/2026 06:47
Gafas homologadas a la venta en Sánchez Rubal
Gafas homologadas a la venta en Sánchez Rubal
Quintana
El 12 de agosto es una fecha que los más previsores tienen apuntada en el calendario. En pleno verano, A Coruña vivirá ese día un eclipse de Sol total, lo que para el divulgador y socio fundador de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, Óscar Blanco, será el "acontecimiento astronómico del siglo". Y para evitar sorpresas en el último momento, los coruñeses ya se preparan con antelación para este día.    

En Ópticas Sánchez Rubal, con tienda en la avenida Finisterre, calle Bailén, calle Barcelona, Sánchez Bregua, Juan Flórez y O Burgo, vende desde hace tres meses kits especiales con gafas homologadas para ver el eclipse. "Vienen en el interior tres gafas con lentes preparadas. Tuvieron muchísimo éxito en Navidad y se ha vendido tanto porque la gente sabe que, llegada la fecha, desaparecen", señalan desde la óptica de Sánchez Bregua. El kit cuesta nueve euros y "está funcionando muy bien como regalo", añaden. 

La ciudad no ha vivido un eclipse similar desde 1905, y el siguiente no será hasta 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Este, además, no se contemplará de forma total en Galicia, pero sí en A Coruña, por lo que ya son numerosos los turistas que han comenzado a buscar habitaciones en hoteles con tal de no perderse este evento. 

Un eclipse de Sol total se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar. “Es algo espectacular; dura aproximadamente un minuto y veinte segundos, cuando el Sol está totalmente tapado. No se verá de forma total en Galicia, pero en A Coruña, sí”, indica Óscar Blanco. El 12 de agosto será visible como total solo en el extremo norte de la Siberia rusa, el extremo oeste de Islandia, la isla danesa de Groenlandia y la mayor parte de la mitad norte de España. El país, al estar situado al final de la franja de totalidad, verá el eclipse cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte.

Una Luna de sangre y un eclipse parcial de Sol, antesala del evento astronómico del siglo en A Coruña

