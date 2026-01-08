Mi cuenta

A Coruña

Pablo Pita, investigador del CICA de la Universidad de A Coruña, participa en un capítulo de Springer Nature

Redacción
08/01/2026 10:35
Pablo Pita, investigador Ramón y Cajal del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña, ha participado en un capítulo recientemente publicado en el libro Understanding Recreational Fishers, editado por Springer Nature, centrado en el análisis cuantitativo y cualitativo de textos e imágenes aplicado a la investigación en pesca recreativa.

El capítulo, titulado Quantitative and Qualitative Content Analysis of Text and Images, ofrece una guía práctica para el estudio de la dimensión humana de la pesca recreativa mediante el uso de herramientas metodológicas que permiten organizar, codificar e interpretar información procedente de documentos escritos, entrevistas, redes sociales y materiales visuales.

La contribución de Pablo Pita refuerza la integración de enfoques propios de las ciencias sociales en el estudio de la pesca recreativa, así como su aplicación a la gestión sostenible de los recursos. En este sentido, el análisis sistemático de textos e imágenes se presenta como una herramienta clave para mejorar la comprensión de las motivaciones, percepciones y comportamientos de las personas pescadoras recreativas, aportando información relevante para la toma de decisiones basada en la evidencia científica.

El trabajo ha sido elaborado por un equipo internacional de investigadores y se encuentra disponible en acceso abierto, lo que facilita la transferencia de conocimiento tanto a la comunidad científica como a gestores públicos y a la sociedad en general.

El capítulo puede descargarse en el siguiente enlace:  https://rdcu.be/eU4WH

