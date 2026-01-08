Los venezolanos conforman la mayor diáspora de A Coruña

Venezolanos, durante una protesta Quintana

Lo ocurrido en el país caribeño, al otro lado del Atlántico, incumbe a la ciudad por razones históricas, económicas y políticas, pero sobre todo por una, por el asunto poblacional: los venezolanos son la diáspora más importante de A Coruña. En una década han pasado de ser unos pocos cientos a más de cuatro mil (4.720). Expulsados de su hogar por la crisis económica que acompañó el régimen de Maduro, millones de venezolanos tuvieron que emigrar. Muchos escogieron España y unos pocos miles, A Coruña, ayudándola a superar la barrera de los 250.000 habitantes que se registró a principios del año pasado.

El segundo grupo lo componen los colombianos (3.138), seguidos de los peruanos (2.547), que son los tres colectivos de inmigrantes más importantes de la ciudad, según los datos del Instituto Nacional de estadística (INE) correspondientes al año pasado. De lejos les siguen los cubanos (1.296), los italianos (1.191) y los brasileños (1.006). Son las únicas nacionalidades cuya presencia supera el millar de individuos en A Coruña.

En 2014 la diáspora caribeña en A Coruña estaba compuesta por solo 381 personas. En 2019 fue el primer grupo de inmigrantes en superar el millar de personas (1.529) y, desde entonces no ha dejado de crecer, a medida que la situación en Venezuela continuaba deteriorándose, con la represión del régimen de Maduro en aumento y, sobre todo, con el empeoramiento de la crisis económica, situación que afectó a la mayor parte de la población, y no solo a los opositores, que son mayoría en A Coruña.

El número de peticiones de asilo a nivel provincial que recibió la Subdelegación del Gobierno en esa época se disparó pasando de solo nueve en 2015 a 521 durante 2018. Un incremento sin precedentes cercanos y que se explicó por la crisis venezolana. Pero estas peticiones rara vez surten efecto. En 2018, en toda España solo se concedió asilo a 620 demandantes (de 55.759), 69 de ellos venezolanos.

Protestas

A medida que se consolidaba una nueva comunidad, también se volvían más activos a la hora de denunciar la situación de su país, en el que el gobierno bolivariano se volvía más autoritario, llegando a represiones sangrientas. En diciembre de 2020, a pesar de la pandemia, celebraron una consulta popular como acto simbólico de protesta contra las elecciones legislativas celebradas a principios de mes en su país natal, donde ya había sospechas de juego sucio. El acto se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de Los Rosales, donde su coordinadora, Nícida Sequera, denunciaba la situación por la que estaban pasando sus compatriotas al otro lado del Atlántico: “En este momento, la gente no tiene agua, ni internet, ni gas, en un país con unas reservas petrolíferas enormes”.

Tampoco los venezolanos lo pasaban especialmente bien en A Coruña. Muchos agotaban el dinero ahorrado en las primeras semanas y no encontraban un trabajo. El resultado es que pasaban a engrosar las filas de las personas en riesgo de exclusión social, como prueban las estadísticas de la Cocina Económica. La inmigración latina supone una parte importante de los beneficiarios de esta institución, el 31%.

Durante el escándalo generado por las últimas elecciones legislativas, de las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor aunque no mostró las actas, también fue seguido con indignación por la diáspora coruñesa, que protagonizó varias protestas. La última, hace un año. En enero, varios cientos de manifestantes secundaron la convocatoria mundial de María Corina Machado (entonces aún no había ganado el Nobel de la Paz), para protestar por el “robo” de las elecciones.

Los venezolanos recordaron entonces la buena acogida que les tributó A Coruña. “Esta ciudad nos ha recibido con los brazos abiertos”, subrayó, además de recordar la situación privilegiada que se vive en una ciudad como la herculina. Y no solo en la urbe en sí: en los municipios del área metropolitana, la cifra de venezolanos empadronados es de 12.234, la mayoría de ellos (622) instalados en Arteixo.