Los coruñeses MEU publican su primera canción en 18 años

Decía Nacho Mora en una entrevista reciente con El Ideal Gallego que MEU no estaban en esto de la música para hacerse ricos, sino para pasárselo bien. Así que la elección de 'Having fun' como primer adelanto de su próximo disco parecía predestinada.

19 años después de la publicación de su segundo álbum, 'Did you hear?', y 17 desde que tuvieron que dejar a un lado el proyecto, y un tercer disco que venía en camino, MEU vuelve a publicar material nuevo, antesala de lo que será, ahora sí, su tercer disco: 'Thank you for holding'.

La banda coruñesa formada por Nacho Mora, Ricardo Saavedra, Mikelini, Alejandro González y Alberto Dopico lanzó hoy ese primer single, 'Having fun', acompañado de un video que alterna imágenes de los integrantes y de amigos del grupo.

El disco, tal y como explicaba Mora hace unas semanas, está previsto que vea la luz a finales del mes de enero. Y no será una vuelta a corto plazo, ya que, como apuntaba en la misma entrevista: "Ya estoy trabajando en canciones nuevas para un siguiente disco (ríe), así que espero que no haya que esperar otros 16 años".