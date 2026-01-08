La picaresca de los estudiantes aflora de nuevo en A Coruña para los exámenes de enero

Estudiantes universitarios, este miércoles, en los aledaños del Centro Universitario de Riazor Quintana

Mientras niños y adolescentes se preparan para la vuelta a la rutina tras el parón navideño, los universitarios lo hacen para algo todavía peor: los exámenes de enero. Y es que, para ellos, las jornadas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, solo fueron pequeños impasse a sus largas horas de estudio. Después de acudir en masa a las bibliotecas de la ciudad desde incluso antes de Navidad, a los universitarios no les queda más remedio que tirar de picaresca si quieren asegurarse un sitio en pleno inicio de exámenes.

Así lo confirman algunas de las personas que cada día acuden al Centro Universitario de Riazor (CUR), uno de los lugares más frecuentados por los estudiantes en cualquier momento del año, pero que durante la jornada de este miércoles, previa al inicio de exámenes en la Universidad de A Coruña, registraron uno de esos llenos que impide prácticamente el acceso a partir de las 10.00 horas. No obstante, en muchos de esos sitios ocupados lo más normal es ver apuntes, folios en blanco, carpetas o "hasta solo un boli", con el objetivo de guardar o reservar el sitio a otras personas.

"Yo llevo viniendo todo el año y lo que antes era tranquilo ahora se ha convertido en todo un caos. Sobre lo de guardar sitios, a mí no me importa, pero hay gente que ni disimula y no aparece en todo el día", explica Nicolás Neira, uno de los usuarios más experimentados de la biblioteca de Almirante Lángara. Según la UDC, si está todo lleno y hay algún sitio vacío con material encima de la mesa, este se traslada a conserjería si pasado un tiempo el estudiante no regresa. Aunque muchos universitarios difieren de que eso sea así siempre.

Además, durante este parón navideño hubo varias jornadas en las que los trabajadores del centro de estudio se vieron obligados a pedir carné universitario a la entrada, tras la gran afluencia de alumnos de Bachillerato que aprovechan estas fechas libres para adelantar estudio de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Algo que también solventan con creces los más audaces: "Algunos traen carnés de otras personas o incluso caducados", comentan algunos de los trabajadores del recinto educativo.

En este sentido, la ampliación de horario del CUR (hasta las 02.00) también permite a los estudiantes organizarse de otra manera para evitar aglomeraciones en horas punta. "Yo prefiero estudiar de noche. A partir de las 20.00 horas empieza a desalojar la gente y, de esta forma, llega la tranquilidad", comenta Laura Rodríguez, otra de las universitarias que conoce más que de sobra el edificio de estudio coruñés.

Capacidad y lejanía

Otro de los edificios que por estas fechas suele congregar una gran cantidad de universitarios es la biblioteca Xoana Cadpdevielle, ubicada en el campus de Elviña de la UDC. Allí, la problemática de la ocupación no suele estar tan presente. En su caso, aspectos como su ubicación, alejada de colegios e institutos, así como de viviendas, provoca que las personas que acuden sean universitarios. Y la mayoría se desplazan en coche, al contrario que los que acceden a las instalaciones universitarias vecinas de Riazor.

Sin embargo, no es tanta la diferencia en cuanto a capacidad. En el caso de la Xoana Capdevielle, dispone de 654 plazas, una veintena más que la capacidad máxima del Centro Universitario de Riazor, aunque en periodo de exámenes suelen habilitar aulas que actualmente no tienen uso pero en las que anteriormente se impartía docencia cuando el recinto era facultad de Empresariales.