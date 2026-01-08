La nueva imagen de la Sagrada Familia de A Coruña: “El objetivo es hacer entornos más seguros”

Inés Rey charla con vecinas de la Sagrada Familia, este jueves Javier Alborés

Cuando la alcaldesa visita un barrio, la expectación de los vecinos siempre es palpable. Este jueves ocurrió en la Sagrada Familia, donde acudió Inés Rey con el fin de supervisar el fin de la primera fase de la ronda peatonal. “El objetivo es ganar espacios públicos de calidad y hacer entornos más seguros en nuestros barrios, además de oxigenar el espacio público delante de las viviendas e impulsar la vertebración de los barrios”, señaló la regidora, mientras varios curiosos se acercaban a escuchar sus palabras y aguardaban para poder hablar con ella.

Acompañada por la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, y la de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, la alcaldesa puso en valor la humanización de la calle, justo antes de dar comienzo la segunda fase de la ronda peatonal, en la calle Antonio Carballo. “Con esta medida también buscamos contribuir a la dinamización comercial de la Sagrada Familia, promoviendo el tránsito peatonal y dándoles visibilidad a los pequeños negocios de la zona, como ya se hizo en puntos como Alcalde Marchesi o Primavera”, subrayó.

El tramo humanizado, entre las calles Nuestra Señora de la Luz y San Jaime, comprende una superficie de 2.200 metros cuadrados. Allí se colocaron 30 nuevos árboles y 438 plantas repartidas en diversas áreas verdes. Se aprovechó la intervención para renovar las luminarias de la calle y, de paso, instalar mobiliario urbano (24 bancos y diez papeleras), además de tableros de ajedrez y maceteros.

Visita a la Sagrada Familia Javier Alborés

La actuación supuso una inversión de 573.000 euros y tendrá continuidad con una fórmula similar en la segunda fase de la ronda peatonal, en Antonio Carballo. Esto supondrá una inversión de casi un millón de euros, con las obras ya adjudicadas a la empresa Construcciones Cernadas. Con esta actuación se conectarán los parques de San Diego y el del Observatorio, a través de calles como Ramón Cabanillas, Alcalde Marchesi y, ahora, Sagrada Familia.

Más actuaciones

Las intervenciones en el barrio no terminan con la ronda peatonal. El Ayuntamiento avanzará con las mejoras proyectadas para el pabellón polideportivo. A finales del año pasado, la junta de Gobierno local dio luz verde a la salida a concurso de los trabajos para reformar la cubierta de la instalación.

La intervención se sufragará con una partida de 182.000 euros. Además, la ampliación de la biblioteca municipal entra en su recta final, solo a expensas de tareas en el sistema de climatización y trámites asociados al suministro eléctrico.