La Banda del Moko, los adolescentes que saquean A Coruña y su área

Miembros de la Policía Científica entran en la oficina de Correos que fue objeto de un robo el pasado 30 de diciembre | P.g.f. EC

Calificar de ‘niñería’ la ola de robos que han sufrido varios locales de hostelería y comercios de A Coruña y su área de un tiempo a esta parte ni se ajusta a las pérdidas, ni tampoco a las implicaciones penales que acarrean. Sin embargo, la sospecha de los investigadores, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, pasa por que en esos actos delictivos están o han estado implicados varios menores de edad. Esta circunstancia ha motivado que, entre los agentes, se haya empezado a calificar a esos malhechores prematuros como la Banda del Moko, en referencia a la juventud de algunos de ellos.

La Policía Nacional investiga el robo en la oficina postal de Os Castros por unos encapuchados Más información

Según ha podido saber El Ideal Gallego, se trata de los presuntos autores de los asaltos a las oficinas de Correos de Os Castros y A Sardiñeira, aunque también tienen querencia por los establecimientos hosteleros. Podrían estar implicados, debido al modus operandi y a otras pruebas que manejan la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el caso del bar El Abuel@ de A Zapateira, así como el Castiñeira de Curtis. Y es que no se trata de una cuestión que afecte únicamente a la ciudad de A Coruña, sino que su rastro también lleva a varias localizaciones del área metropolitana. Otra de sus actuaciones más sonadas, por la que fueron arrestados a los pocos días, es el llamativo asalto a cuatro bares del entorno de la plaza de San Pablo, en octubre de 2024. Entonces, emplearon motos (scooters) durante la madrugada.

Los miembros

La llamada Banda del Moko está compuesta por varios menores, pero también por otros compañeros de fechorías que ya han cumplido los 18, 19 y 20 años y todos ellos son coruñeses de toda la vida (por corta que esta sea). Algunos ya han cumplido condena en centros de menores, por ejemplo a consecuencia del referido caso de la plaza de San Pablo. Lo más curioso de todo es que, según ha podido saber El Ideal Gallego, uno de ellos incluso mostró sus ‘trofeos’ en la red social Instagram, donde los investigadores identificaron motos de alta cilindrada supuestamente robadas.

Asaltan con motos de alta cilindrada varios locales de hostelería de A Coruña Más información

La manera de actuar favorita de estos sospechosos habituales pasa por el robo de un vehículo, el alunizaje posterior con la moto o coche robado y la rotura del bombín de la puerta para acceder al interior del establecimiento que se les ponga por delante. Suelen viajar en grupos de entre tres y cuatro personas para favorecer una huida rápida, aunque su huella es ya conocida por los investigadores.