El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La alcaldesa de A Coruña reivindica al PSOE como un partido que "defiende el feminismo"

"El debate se dará allí", asegura sobre el Comité Nacional del PSdeG al ser preguntada por las denuncias de acoso

Europa Press
08/01/2026 13:44
La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno
La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno
Quintana
La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, asistirá este sábado al Comité Nacional del PSdeG, que se celebrará en Santiago de Compostela y que tendrá lugar tras la crisis por las denuncias de acoso sexual a algunos miembros del partido y de acoso laboral en otros, como es su caso.

En respuesta a los periodistas, al ser preguntada por como ve al PSdeG tras las denuncias y la situación generada, ha manifestado que "el debate se dará allí, que es donde se tiene que dar". "Tendremos ocasión de hablar del proyecto del PSdeG para Galicia y de la gran labor que se hace desde el municipalismo y las mejoras que se consiguen cuando gobierna el PSdeG".

Preguntada en concreto por las denuncias, ha insistido en que este encuentro del sábado será un momento para hablar lo que "desde el municipalismo estamos haciendo para mejorar la vida de la gente".

Mientras, cuestionada por el manifiesto firmado por mujeres militantes del PSOE, pidiendo hacer autocrítica, ha asegurado que no ha tenido oportunidad de leerlo aún, pero ha insistido en que el PSOE es un partido "que defiende el feminismo" y que "trabaja por los derechos de las mujeres y la igualdad".

En relación a este asunto, la dirección federal del PSOE tiene previsto convocar una Conferencia de Igualdad, tal como reclamaron este mismo miércoles un grupo de militantes socialistas que, además, pedían hacer "autocrítica" por lo que consideran una fractura en el movimiento feminista.

