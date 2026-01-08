Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inés Rey pide a la Xunta explicar por qué no implantó en A Coruña un centro 24 horas para víctimas de violencia sexual

En respuesta a una iniciativa del BNG, afirma que no descarta la apertura de nuevos centros pero se remite a los de Santiago y Ferrol

08/01/2026 14:08
Inés Rey
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha demandado a la Xunta explicar por qué no implantó en A Coruña un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Y es que en respuesta a una iniciativa del BNG en el Parlamento gallego, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes sostiene que el Gobierno autonómico "tiene en funcionamiento desde finales de 2024 cinco centros de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual". "Uno más de los que exige la normativa: uno por provincia", recalca.

"Precisamente, la provincia de A Coruña cuenta con dos centros, uno en Santiago y otro en Ferrol, que están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y que prestan atención presencial y telefónica las 24 horas a todas las mujeres gallegas que así lo requieran", añade.

Asimismo, apunta que "analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención".

Aumento de denuncias

En concreto, la parlamentaria del BNG y edil en el consistorio coruñés, Mercedes Queixas, argumenta que, según los datos disponibles, "a lo largo de los últimos cuatro años el número de denuncias por violencia sexual aumentó dramáticamente hasta el 31%" en la ciudad herculina.

Así, cuestiona a la Xunta el compromiso de creación de un centro de crisis 24 horas de gestión pública directa en A Coruña. Al respecto, alega que ante estas "cifras alarmantes", la situación obliga a "una acción comprometida".

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la regidora ha insistido en que "no hay ese servicio 24 horas porque la Xunta decidió que no lo merecía A Coruña". "Destinó los fondos que transfirió el Gobierno de España para ponerlo en Ferrol y Santiago", ha explicado.

"No entendemos ese posicionamiento tan cerrado", ha señalado para lamentar que el Ejecutivo gallego "permita que mujeres en riesgo en un momento tan delicado tengan que trasladarse a Ferrol con el desarraigo que supone y los trastornos a nivel de escolarización o laboral".

"Es una demanda justa", ha incidido Rey. "A quien hay que preguntar es a la Xunta por qué no estableció ese centro 24 horas en A Coruña", ha reiterado.

