Ferias y mercadillos se revalorizan en A Coruña: “Va en nuestro ADN”

Varias personas en la última edición del Mercado das Nubes el pasado diciembre German Barreiros

El tiempo pasa por A Coruña pero hay ciertas tradiciones que la urbe aún parece respetar a rajatabla. Al menos, en lo que se refiere a su comercio –y ocio– local. Y es que la ciudad ha vivido en los últimos años una revalorización y modernización de un fenómeno, el de los pequeños mercadillos y ferias locales, que podría parecer caduco en tiempos de globalidad. Sin embargo, experimenta un renacer gracias al empeño de diversas iniciativas que, en palabras de Roberto Parga, director del Circo de Artesanos, ofrecen una opción de comercio y ocio alternativas frente a las grandes superficies: “Va en nuestro ADN” como coruñeses.

No son pocos los mercadillos o ferias que A Coruña albergó en 2025. Desde aquellos que se desarrollaron a lo largo de todo el año, como los ecológicos del Ayuntamiento, a iniciativas puntuales como el polémico mercadillo navideño de María Pita o Porto Feira, que ocupó el muelle de Batería del 11 al 27 del pasado mes de abril. Sin olvidar clásicos del verano herculino como la Feira das Marabillas (también organizada por el Consistorio) o Mostrart, a cargo de la Asociación Galega de Artesáns, si bien su volumen los convierte en auténticos mastodontes del ocio estival.

Lo cierto es que la ciudad cuenta con dos edificios ilustres, el mercado de San Agustín y el Circo de Artesanos, que se han especializado en los últimos tiempos en acoger esta clase de eventos. Como explica Parga, en los últimos años el local de San Andrés ha acogido de media unos 15 mercadillos, entre los que se incluyeron iniciativas ya habituales como el Feirón sen Patrón (que en 2025 celebró su octava edición) o la Feira da Literatura Anarquista (que llegó a su cuarto aniversario).

“Hacemos mercadillos que están fuera de los circuitos comerciales habituales, no suelen acudir empresas que vayan a vender algo, y son, sobre todo, de artesanía, cuadros, cerámica, literatura...”, explica. Normalmente, añade, solo ceden el espacio: “Es una iniciativa reciente para la historia del Circo de Artesanos, que se reacondicionó hace unos años y ahora también puede albergar exposiciones o esta clase de eventos”.

Parga cree que los mercadillos y ferias “están de moda”: “Nosotros ofrecemos una alternativa local. Son eventos organizados por gente joven, que tienen su público, y los feriantes que vienen ni siquiera buscan unas ventas masivas, sino ese ambiente más cercano, conectar con la gente”. Parte del éxito, asegura, viene por la especialización de las propuestas. Para el presente año, por ejemplo, tienen programado un mercadillo de acordeones en colaboración con la Asociación de Amigos del Acordeón para que los más curiosos se acerquen a ojear estos instrumentos. Lo harán antes de verano. “Apoyamos estas iniciativas porque queremos fomentar las ideas de las coruñeses”, dice: “Nos gusta que tengan un interés para los vecinos de la ciudad”.

Miles de personas

En parecidos términos se expresa Marta Guimaraens, directora de Océano Azul, entidad organizadora del Mercado das Nubes. Esta iniciativa nació en 2018 a raíz de una propuesta al gobierno municipal de la Marea y lleva los últimos cuatro años celebrando cuatro ediciones al año –una por estación– con auténtico éxito de público. De media acuden a cada edición del evento, que dura tres días, 12.000 personas, según datos de la organización.

Las cifras también son muy positivas en cuanto a los puestos que se licitan para cada mercado, entre 60 y 65, lo que supone la capacidad máxima de alojamiento que ofrece San Agustín. De hecho, según Guimaraens, para todas las ediciones reciben entre 90 y 100 solicitudes, y los puestos van cambiando para, a su vez, ofrecer diversidad de alternativas al público entre artesanía, gastronomía y música.

La idea, explica, era “traer a Coruña un mercado urbano al estilo de los de las grandes ciudades”. “Buscamos que la gente venga como quien acude a una alternativa de ocio, que tenga cosas curiosas para ver, comida, música en directo e, incluso, espacios para los niños”, resume. “La gente busca eso aquí: no hacer recados o solo comprar, sino pasar el día. Incluso puede tener un impacto turístico”, expone.

Ese éxito dio ánimos a Océano Azul para lanzarse con otra propuesta, el Mercado dos Faros, con el que, a través de actividades como un concurso de pintura o una ruta del centro a la Torre, se trató el pasado noviembre de explicar a los asistentes las maravillas de estos edificios. La primera edición se ciñó exclusivamente a A Coruña (“cómo no iba a ser aquí con el faro que tenemos”), pero en 2026 se repetirá y la idea es extenderlo a otros municipios. Mercadillos y ferias: haberlos, haylos. Y quizá en el futuro más.